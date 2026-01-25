學者分析張又俠落馬　應視為習近平權力結構出現高度不安全感

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

中共中央軍委主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立同時落馬，震撼各界。對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗25日表示，這起事件與其說是單純的軍中反腐，更應被視為習近平權力結構出現高度不安全感的具體展現；他認為，當權力必須不斷透過清洗來確認是否仍在掌控之中，本身就代表權力正進入高度內耗狀態，「這不是權力鞏固的展現，而是權力危機正在外顯的徵象」。

洪浦釗指出，張又俠並非一般將領，而是兼具紅二代背景、越戰經驗與政治局委員身分的解放軍核心人物。如此層級的軍方高層，在沒有任何鋪陳下被直接立案調查，本身就已超出常規反腐範疇，反映的是最高領導人對軍中忠誠與穩定的深層疑慮。

洪浦釗認為，更關鍵的是時間點，習近平日前才在省部級主要領導幹部研討班中，罕見公開提到「不確定難預料因素增多」，強調內外風險並存，要求高層提高警覺。他說，而張又俠正是該場合中缺席、隨即引發外界揣測的對象，如今官媒正式證實立案調查，等於坐實中共高層內部確實存在高度不安與互不信任的狀態。

洪浦釗表示，近年來，習近平持續以反腐之名整肅軍方高層，高階將領接連出事，使解放軍高層長期處於動盪之中。如今連張又俠這樣被視為政治背景深厚的人物都被直接拿下，顯示習近平對軍中是否仍存在不可控因素的疑慮，已來到無法容忍任何模糊空間的程度。

洪浦釗說，若放入更大的國際脈絡來看，這種焦慮並非憑空產生。近年威權體制面臨的最大風險，已不只是外部軍事對抗，而是內部忠誠是否可靠。從美國跨境迅速逮捕馬杜洛，到美國中央情報局刻意公開策反教學影片，這些行動都在不斷放大威權體制對內部滲透的恐懼感。對高度依賴個人忠誠的領導人而言，這種心理壓力遠比外部威脅更具殺傷力。

因此，洪浦釗認為，張又俠落馬的真正意涵，不在於又清除了哪一名將領，而在於它顯示出習近平已無法承受任何不確定的忠誠。他說，當權力必須不斷透過清洗來確認是否仍在掌控之中，本身就代表權力正進入高度內耗狀態。這不是權力鞏固的展現，而是權力危機正在外顯的徵象。