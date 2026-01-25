　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者分析張又俠落馬　應視為習近平權力結構出現高度不安全感

▲▼中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

記者陶本和／台北報導

中共中央軍委主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立同時落馬，震撼各界。對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗25日表示，這起事件與其說是單純的軍中反腐，更應被視為習近平權力結構出現高度不安全感的具體展現；他認為，當權力必須不斷透過清洗來確認是否仍在掌控之中，本身就代表權力正進入高度內耗狀態，「這不是權力鞏固的展現，而是權力危機正在外顯的徵象」。

洪浦釗指出，張又俠並非一般將領，而是兼具紅二代背景、越戰經驗與政治局委員身分的解放軍核心人物。如此層級的軍方高層，在沒有任何鋪陳下被直接立案調查，本身就已超出常規反腐範疇，反映的是最高領導人對軍中忠誠與穩定的深層疑慮。

洪浦釗認為，更關鍵的是時間點，習近平日前才在省部級主要領導幹部研討班中，罕見公開提到「不確定難預料因素增多」，強調內外風險並存，要求高層提高警覺。他說，而張又俠正是該場合中缺席、隨即引發外界揣測的對象，如今官媒正式證實立案調查，等於坐實中共高層內部確實存在高度不安與互不信任的狀態。

洪浦釗表示，近年來，習近平持續以反腐之名整肅軍方高層，高階將領接連出事，使解放軍高層長期處於動盪之中。如今連張又俠這樣被視為政治背景深厚的人物都被直接拿下，顯示習近平對軍中是否仍存在不可控因素的疑慮，已來到無法容忍任何模糊空間的程度。

洪浦釗說，若放入更大的國際脈絡來看，這種焦慮並非憑空產生。近年威權體制面臨的最大風險，已不只是外部軍事對抗，而是內部忠誠是否可靠。從美國跨境迅速逮捕馬杜洛，到美國中央情報局刻意公開策反教學影片，這些行動都在不斷放大威權體制對內部滲透的恐懼感。對高度依賴個人忠誠的領導人而言，這種心理壓力遠比外部威脅更具殺傷力。

因此，洪浦釗認為，張又俠落馬的真正意涵，不在於又清除了哪一名將領，而在於它顯示出習近平已無法承受任何不確定的忠誠。他說，當權力必須不斷透過清洗來確認是否仍在掌控之中，本身就代表權力正進入高度內耗狀態。這不是權力鞏固的展現，而是權力危機正在外顯的徵象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德爬101「樓下有一排亮點」！　 賈永婕認了：有發現嗎
獨／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善　暖心舉動遭目擊
霍諾德爬101前吃什麼？　公關解答了
幕後／霍諾德圓夢推手！　製作人「特別感謝賈永婕」
霍諾德登頂101　滑手機「先做1件事」全場笑翻：訊號一定很好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

文總、證交所《創新辦桌》影像企劃開桌　金馬導演黃信堯驚喜獻聲

7搶5！綠營新北土樹三鶯議員初選激戰　吳琪銘宣布「交棒」兒子吳昇翰

高市府出手解「土方之亂」清運費大幅降81%　獲營建業肯定　

看霍諾德登頂101超嗨　蔡詩萍談過程：北市府辛苦外界難以想像

學者分析張又俠落馬　應視為習近平權力結構出現高度不安全感

被點名選台北市長　林右昌重申：個人沒有任何規劃跟打算

2026高雄市長「藍白合」？黃國昌：當然不排除　柯志恩也表態了

驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

昔批蘇貞昌導致未獲提名選北市？　王世堅：院長很大氣、早就煙消雲散

曝霍諾德攀101北市府幕後　蔣萬安：動員上百人次協調與安全整備

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

文總、證交所《創新辦桌》影像企劃開桌　金馬導演黃信堯驚喜獻聲

7搶5！綠營新北土樹三鶯議員初選激戰　吳琪銘宣布「交棒」兒子吳昇翰

高市府出手解「土方之亂」清運費大幅降81%　獲營建業肯定　

看霍諾德登頂101超嗨　蔡詩萍談過程：北市府辛苦外界難以想像

學者分析張又俠落馬　應視為習近平權力結構出現高度不安全感

被點名選台北市長　林右昌重申：個人沒有任何規劃跟打算

2026高雄市長「藍白合」？黃國昌：當然不排除　柯志恩也表態了

驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

昔批蘇貞昌導致未獲提名選北市？　王世堅：院長很大氣、早就煙消雲散

曝霍諾德攀101北市府幕後　蔣萬安：動員上百人次協調與安全整備

剛徒手攻頂台北101！霍諾德笑評「很家庭友善」　親口談下一個目標

花91分鐘攻頂！霍諾德「摸台北101避雷針」　心想千萬別掉下去

通勤時間省10倍！　「大肚和美跨橋」吸北彰化人卡位1區

陸保時捷女銷冠：客戶6成是女性　沒私下出去吃飯

史上最貴馬年套幣網路搶購爆棚　台銀臨櫃交易周四再戰

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

「換我去爬台北101」亞洲媽媽怎麼說？萬人笑翻：一定有聽過

霍諾德爬101「藏賈董心機」！樓下環境有一排亮點 賈永婕認了：有發現嗎

獨家／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善捐助育幼院　暖心舉動遭目擊

玩命！BMW拒檢逆駛國道2.4km又撞機車逃逸　惡駕駛先吞7罰單

關穎.陶晶瑩都入坑CORTIS　幸福笑：真的很可愛！

政治熱門新聞

霍諾德徒手爬完101　蔡英文：不只是極限運動！也讓世界看見台灣

霍諾德徒手爬上101　賴清德直呼：緊張！心臟跳得很快

蔣萬安曝霍諾德攀101幕後　30個北市部門協力

黃國昌：高雄選戰拉下賴瑞隆是民眾黨共識　不排除跟柯志恩合作

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

民眾黨落實2年條款！6委員卸任去向曝光　回歸民間、轉戰諸侯選戰

在野黨批2張A4要1.25兆　行政院回擊：馬政府5次特別條例平均2.6張

張嘉郡接待哈佛、MIT青年訪團

鄭麗君會放大藍白聲量？　作家表態：贊成卓榮泰跳下來選北市長

陳亭妃勝出因藍介入？　他揭林俊憲「換妃」手法

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

霍諾德攀101　蔡詩萍：北市府辛苦外界難以想像

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

更多熱門

相關新聞

張又俠落馬　解放軍報：反腐借助人工智慧

張又俠落馬　解放軍報：反腐借助人工智慧

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠落馬之後，《解放軍報》連續發出多篇文章，其中一篇強調必須不斷提高「反腐敗穿透力」，並提到要借助大數據、雲計算、人工智能等先進技術，讓反腐敗鬥爭的手段越來越豐富。

張又俠剛落馬　北京政府工作報告：鍛造對黨忠誠的政治品格

張又俠剛落馬　北京政府工作報告：鍛造對黨忠誠的政治品格

解放軍報痛批張又俠：影響黨對軍隊絕對領導

解放軍報痛批張又俠：影響黨對軍隊絕對領導

國安官員示警：張又俠落馬如「中樞自我斬首」　台海風險不可排除

國安官員示警：張又俠落馬如「中樞自我斬首」　台海風險不可排除

沈伯洋揭2026中共鎖台三軸線　自嘲最大功能是當「箭靶」

沈伯洋揭2026中共鎖台三軸線　自嘲最大功能是當「箭靶」

關鍵字：

習近平張又俠軍中反腐權力危機解放軍

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

霍諾德成功！徒手爬完台北101

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面