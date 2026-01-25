有您真好！「鏟子超人」與志工光復救災清淤　環境部辦感恩餐會

▲環境部長彭啟明（右三）、行政院政務委員季連成（右二）、環境部循環署長賴瑩瑩（左一）、環境部環境管理署長顏旭明（左三）等共同出席感恩餐會。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為感謝去年9月樺加沙颱風造成馬太鞍溪堰塞湖堰塞複合型災害，全台各地趕赴花蓮光復鄉協助救災及環境清理的志工與團體，環境部邀請當時投入現場的熱心公益120個公私團體，特地於花蓮美侖飯店辦理感恩餐會，並頒發紀念獎座及感謝狀，對每一位辛勞奉獻的「超人」或「勇士」表達最誠摯的感謝與敬意。

環境部統計，在大眾無私精神下，總共清除逾42萬公噸淤泥及廢棄物，並完成長度達47.8公里側溝與下水道的清淤工作，已使受災區域溝渠於最短時間完成恢復排水暢通，防止積水情形發生。

▲環境部長彭啓明（右）及政務委員季連成在以淤泥雕成的剷子泥板蓋上金印。

馬太鞍溪受災的光復鄉大半為在地的原住民族，本次感恩活動安排原住民祭祀與融入當地文化，以豐年祭最高禮遇拉開序幕款待遠來的賓客。所有參與活動的四百多位賓客也一人一印，合力將一塊由淤泥雕成的剷子泥板蓋滿金印，象徵眾人齊心一剷一印，把淤泥變黃金。

今日與會人員包括行政院政務委員季連成、花蓮縣長副縣長顏新章、立法委員陳瑩、花東指揮部副指揮官賴政豐、台泥董事長張安平、慈濟基金會執行長顏博文等人，出席這場活動，以表對辛勞奉獻的「超人」或「勇士」的尊重與感謝。

▲▼用災區的土砂、廢棄物做鏟子紀念品送給志工。

環境部部長彭啓明表示，樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖於光復鄉溢堤，讓人見識到大自然的無情，但一方有難、八方馳援，四面八方趕來的志工，展現無私奉獻精神，投入救災及環境清理，讓全世界看見台灣最美的風景。擔任中央前進協調所總協調官的行政院政務委員季連成也親臨會場，感謝志義工、各級政府單位及國軍弟兄不分晝夜投入救災及環境清理工作。

為傳遞本活動的重視與溫暖心意，未能親臨現場的副總統蕭美琴、和碩科技董事長童子賢以及加拿大的志工Jaron都特地錄製影片向在場的志工表達感謝。副總統蕭美琴說：「是你們的慷慨付出，接住了花蓮這片受傷的土地。」也是花蓮人的童子賢表示，那段期間他的心一直懸著，因此他特別感謝和碩的工程夥伴們開著怪手、推土機，在光復住了一個月；加拿大志工Jaron則表示，他因未戴口罩輕忽淤泥中的細菌導致呼吸道感染，所以他很高興得知環境部對清淤志工制定保險計畫。

環境部表示，114年花蓮縣光復鄉發生堰塞湖災害時，全國各地方政府也發揮「同島一命，同舟共濟」精神，積極調度相關機具於人力，遠赴而至光復鄉或萬榮鄉全力投入救災及環境清理工作，並配合中央災害應變中心及地方政府緊密協作，展現了強大的救災韌性與效率，讓災區得以迅速重整，這份精神令人動容。環境部將持續協助地方政府強化緊急應變整備、通報、演練及支援調度，以有效提升應變效能，並持續透過中央與地方環保機關攜手建構「淨零臺灣、韌性家園」目標邁進。

環境部最後再致上一聲「謝謝」，除對現場每位辛勞奉獻的「超人」或「勇士」致敬，並期望能夠傳達致未能出席的偉大志工們，藉此在農曆春節前，親口向守護家園的英雄們，說聲「感謝有您、有您真好！」。

