林亮君、吳崢退出時代力量　黃國昌：只能尊重並祝福

▲居住正義改革聯盟「東區集結」，領銜發起人黃國昌會前受訪。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量台北市議員林亮君及前時代力量發言人吳崢8日晚間無預警宣布退黨，再度為黨內拋下震撼彈。時代力量立委黃國昌9日受訪時表示，林亮君與吳崢都是很優秀的新生代政治人物，對於他們自己在政治上職涯選擇只能尊重，並祝福他們接下來有好的發展。

居住正義改革聯盟於4日晚間開啟夜宿東區5天活動，並將於9日舉辦「東區大集結」集會。該聯盟共有7位共同發起人，除黃國昌外，另有台北市議員邱威傑、前都發局長林洲民，還有居住正義協會理事長黃益中、房市專家Sway與呂佳育、吳少喬兩位媽媽。

▲居住正義改革聯盟「東區集結」。（圖／記者林銘翰攝）



林亮君與吳崢8日晚間分別於臉書宣布退黨，吳崢表示「已經幫不上這個黨什麼忙」；林亮君則是說「我離開時代力量，不代表她不好，只是她已無法回應我的質問與建言」。時代力量秘書長吳佩芸表示，祝福他們兩位未來有好的發展，時代力量未來在「公平正義、改變台灣」的立場不會改變。

黃國昌9日受訪時表示，林亮君與吳崢都是很優秀的新生代政治人物，對於他們自己在政治上職涯選擇只能尊重，祝福他們接下來有好的發展。

此外，時力不分區立委名單即將於下週公布，黃國昌表示這些都是黨在進行，為了擴大社會參與，包括前主席邱顯智與黨主席徐永明都有請他去徵詢特定人士的意願，只不過還是必須要尊重對方，這部分還是要請邱顯智與及徐永明加以說明。

黃國昌說，對他來說如果社會上有優秀人才，且黨有意延攬的話，「兩位主席請我進行徵詢，我就會去做」。

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