賴清德新竹相挺鄭宏輝　痛批：和平協議有用西藏就不會這麼慘

▲賴清德說，若和平協議有用，西藏就不會這麼淒慘。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

前行政院長賴清德9日到新竹市為同黨籍立委參選人鄭宏輝站台造勢，並為百工百業的團體授證。活動於下午2點左右開始，先由現任新竹市現任立委同時也是民進黨立院黨團總召柯建民、新竹市長林智堅打頭陣，賴清德隨後壓軸登場，他除了大讚鄭宏輝的競選資歷比當時的自己更完整、更優秀，也以西藏為例痛批國民黨要求與大陸簽屬和平協議。

▲賴清德向支持者喊話，一定要讓鄭宏輝選上，接棒總召柯建銘的棒子，讓民進黨在國會順利過半。

賴清德致詞時表示，「大陸國家主席習近平今年已公開說，台灣只有一條路可走就是一國兩制，且九二共識的一中各表空間只有一個中國原則」，並問台下支持者「這樣大家贊成嗎？」。



賴清德說，習近平說「九二共職」一中各表的空間，就是只有「一個中國」的原則，但國民黨的領導面對這樣的變局，沒站在台灣本土立場，為我們的主權及維護我們的民主，反而提出與中國簽和平協議，和平協議若有用的話，西藏就不會這麼淒慘。賴清德向支持者喊話，要求一定要讓鄭宏輝選上，接棒「原主」總召柯建銘的棒子，讓民進黨在國會順利過半。授證結束後，賴清德並未受訪，隨即離開會場。

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