委國士兵集體吐血倒地　川普證實動用「神秘武器」

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普親口證實，1月初突襲委內瑞拉，逮捕獨裁總統馬杜洛的行動中，美軍確實動用了神秘武器，成功癱瘓敵方所有防禦系統。儘管他拒絕透露細節，但似乎間接呼應了委國倖存守衛的證詞。

川普證實秘密武器 拒透露細節

川普在24日刊登的《紐約郵報》獨家採訪中證實，抓捕馬杜洛的突襲行動中，使用了秘密武器「干擾器（The Discombobulator）」，「我不能談論它，但我很想談談它。」

川普表示，「他們始終未能讓火箭砲成功發射。他們擁有俄羅斯和中國的火箭砲，但連一發都沒能發射。我們抵達後，他們按下按鈕，什麼東西都沒反應。」

63歲的馬杜洛現已關押在紐約布魯克林聯邦監獄，等待毒品恐怖主義指控的審判，而他的前副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）目前擔任委內瑞拉代理總統。川普強調，這次行動未損失任何美軍，「我們跟新總統關係很好，她表現傑出。」

委兵集體吐血倒地 守衛驚悚證詞

一名委內瑞拉守衛受訪時回憶美軍突襲，所有雷達系統突然離奇關閉，接著大量無人機飛越，20名美軍分乘8架直升機抵達，「他們的射擊既精準又迅速，感覺每個士兵每分鐘都能射出300發子彈。」

該守衛表示，儘管委國當時擁有數百名人馬，卻毫無還手機會。美軍「啟動了某種東西，我不知道如何形容，感覺像是非常強烈的音波。突然之間，我感覺我的腦袋從內部爆炸了。我們都開始流鼻血，一些人還吐出鮮血。我們都倒在地上，無法動彈。在那個音波武器，或者不管什麼東西（發動）之後，我們連站都站不起來。」

該守衛直言，「那20個人毫髮無傷，卻殺掉了我們上百人。」他警告，任何自認為能夠對抗美國的人，都不知道美國真正的能力有多強大，「在我見過這些事情之後，我再也不想站在他們的對立面。」

