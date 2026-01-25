2026高雄市長「藍白合」？黃國昌：當然不排除　柯志恩也表態了

▲柯文哲、黃國昌今日到高雄出席前議員林于凱舉辦的青年論壇。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

民眾黨前、現任主席柯文哲、黃國昌今（25）日雙雙合體，到高雄出席前議員林于凱舉辦的青年論壇，外界關注2026高雄市長一戰是否可能「藍白合」，黃國昌表示，2026年選舉不排除與柯志恩合作，有必要針對選戰佈局坐下來談一談。國民黨高雄市長參選人柯志恩隨後也表態：「藍白一定要合」。

2026高雄市長選舉，藍綠人選皆已正式提名，分別由柯志恩、賴瑞隆出戰，民眾黨是否也會推出人選？柯文哲笑說，黨的合作議題交由現任黨主席來回答。黃國昌接著說，面對 2026年，高雄選舉拉下民進黨推出的候選人應該是大家的共識，「賴瑞隆在國會裡面的表現，我必須老實說，讓人非常的失望」，到質詢台上、討論法案，竟然拿幕僚準備的錯誤稿子，在上面散播假訊息，這件事情賴瑞隆從來沒有好好的面對過。

黃國昌表示，回到地方選舉，他相信在野的團結跟合作是基本方向，怎麼樣推出最強候選人，讓高雄有新氣象，大家會一起好好研究。

民眾黨是否可能和柯志恩委員合作？黃國昌秒答：「當然不排除啊！」民眾黨對於高雄選舉布局、城市治理、未來發展，都敞開心胸、張開雙臂，未來跟柯志恩有必要坐下來好好談一談，針對整體選戰布局進行討論。

▲柯志恩對藍白合議題表態。（圖／記者許宥孺翻攝）



柯志恩今日出席大社三寶意象推廣活動時，面對在野拋出「藍白合」議題，她也隨即回應，「藍白是一定要合」，國民黨中央與民眾黨有處的非常好的默契，未來在地方選舉，藍白一定是有合作默契，希望柯文哲前主席可以多到高雄走一走，可以好好磋商一下，如何在2026地方選舉，讓國民黨在高雄獲得更好的成績。