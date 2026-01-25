　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026高雄市長「藍白合」？黃國昌：當然不排除　柯志恩也表態了

▲柯文哲、黃國昌今日到高雄出席前議員林于凱舉辦的青年論壇。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲柯文哲、黃國昌今日到高雄出席前議員林于凱舉辦的青年論壇。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

民眾黨前、現任主席柯文哲、黃國昌今（25）日雙雙合體，到高雄出席前議員林于凱舉辦的青年論壇，外界關注2026高雄市長一戰是否可能「藍白合」，黃國昌表示，2026年選舉不排除與柯志恩合作，有必要針對選戰佈局坐下來談一談。國民黨高雄市長參選人柯志恩隨後也表態：「藍白一定要合」。

2026高雄市長選舉，藍綠人選皆已正式提名，分別由柯志恩、賴瑞隆出戰，民眾黨是否也會推出人選？柯文哲笑說，黨的合作議題交由現任黨主席來回答。黃國昌接著說，面對 2026年，高雄選舉拉下民進黨推出的候選人應該是大家的共識，「賴瑞隆在國會裡面的表現，我必須老實說，讓人非常的失望」，到質詢台上、討論法案，竟然拿幕僚準備的錯誤稿子，在上面散播假訊息，這件事情賴瑞隆從來沒有好好的面對過。

黃國昌表示，回到地方選舉，他相信在野的團結跟合作是基本方向，怎麼樣推出最強候選人，讓高雄有新氣象，大家會一起好好研究。

民眾黨是否可能和柯志恩委員合作？黃國昌秒答：「當然不排除啊！」民眾黨對於高雄選舉布局、城市治理、未來發展，都敞開心胸、張開雙臂，未來跟柯志恩有必要坐下來好好談一談，針對整體選戰布局進行討論。

▲柯志恩對藍白合議題表態。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲柯志恩對藍白合議題表態。（圖／記者許宥孺翻攝）

柯志恩今日出席大社三寶意象推廣活動時，面對在野拋出「藍白合」議題，她也隨即回應，「藍白是一定要合」，國民黨中央與民眾黨有處的非常好的默契，未來在地方選舉，藍白一定是有合作默契，希望柯文哲前主席可以多到高雄走一走，可以好好磋商一下，如何在2026地方選舉，讓國民黨在高雄獲得更好的成績。

更多新聞
2026高雄市長九合一大選民眾黨國民黨民進黨黃國昌柯文哲柯志恩賴瑞隆藍白合

