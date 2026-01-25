甜甜圈店禁12歲↓ 「外帶也不行」！店家再澄清：家長沒忠實呈現

▲一名家長帶著6歲小孩想要到甜甜圈店購買外帶，卻遭店家拒絕進入。（示意圖，ChatGPT生成）

台北市中山區一家甜甜圈店最近在網路引發爭議，有一名家長帶著6歲小孩上門消費，店家卻一再強調他們不招待12歲以下小朋友，儘管他們解釋只是要外帶，店家仍拒絕讓他們進入，讓家長不滿店家這樣的對待太過分了。事件引發眾人熱議，店家也跳出來「澄清」回應情況，重申這是他們的規定，並說「這樣的決定並不是厭童」，然在持續大量網友聲援與抵制聲浪下，店家今（25日）又再度發文說明，強調他們過程都是非常禮貌地提出建議，認為該家長沒有忠實呈現才會造成誤解。

家長帶6歲童上門買外帶 甜甜圈店拒絕：孩子要在外面等

一名家長23日在Threads發文分享，當天帶著6歲孩子到中山區一家甜甜圈店要點外帶，孩子靜靜跟在身旁，沒有影響到任何人，店家卻直接拒絕說「我們沒有招待12歲以下的小朋友」。

家長解釋，他們只是要點外帶，點了就會離開了，沒有店家招待小朋友，而且當時家長一個人帶著小朋友，怎麼可能讓小朋友自己一個人在門外等？但店家卻一再跳針重複說「我們就是沒有招待12歲以下的小朋友」，還堅持要趕小孩出門，叫她要點餐請小孩到外面等，不然就等下次有伴再來。她不滿表示她不會再來了，店家也不以為然說「我們沒差」，還再次強調他們就不招待12歲以下小孩，「妳到底有什麼問題？」

家長怒轟不尊重人 網揪歷史疑雙標

家長表示，他們可以理解有店家不招待孩子，也不會帶孩子去不能進去的店，但該店家竟連外帶幾分鐘短短的時間都不願讓孩子踏進門，要孩子自己在外面等，他們認為相當不尊重人，「孩子今天並沒有錯，卻被如此對待，太過分了。」認為如果店家有在門口明白告示，她也不會這樣進去受氣。

此事立刻在Threads上引發熱議，許多人認為店家不允許12歲以下兒童入內是他們的權利，但對於帶小孩連外帶都禁止相當不合理，甚至還有人反映之前也遭遇到類似對待，被店家要求把4歲兒子單獨放在門外等。不過有人透過Google評論發現，其實過去曾有小孩在店內用餐的照片，質疑店家是否雙標。

店家現身「澄清」強調不厭童 說自己有禮貌、被誤解

當事店家隨後現身留言區表示要「澄清」，表示他們從開店以來都是有服務、招待小朋友的，是一個月前才在社群和店門公告「內用、外帶只接待12歲以上小朋友」，因此網路上才會有小孩之前在店內的照片，「不是我們雙標，不是我們厭童，而我們之前一直是有歡迎小朋友的店家」，並表示他們不是在這次事件後才更改規則。

店家還說，現場實際情況不是他們一直跳針，他們也有提供不同建議方案，但認為如果不守規定對其他人來說不公平，他們也說很多次抱歉，抱怨原po家長沒有陳述出來。他們表示，沒有人想要拒絕可以賺錢的機會，重申「我們本來都是歡迎小朋友的，會有這樣的決定並不是厭童」；店家今（25日）又再度發文說明，強調他們過程都是非常禮貌地提出建議，認為該家長沒有忠實呈現才會造成誤解。

不過店家說了很多，卻還是沒有解釋為何拒絕12歲以下孩童進入，還有人打臉，指出他們早在1年前就說過不接受12歲以下，並非一個月才前禁止；此外也有人根據法規指出，店家沒有任何權力要求監護人進店要把須受監護的孩童獨自留在門外，因此就算有公告也是無效的規定。



