政治

昔批蘇貞昌導致未獲提名選北市？　王世堅：院長很大氣、早就煙消雲散

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委王世堅。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台北市長人選未定，傳出綠委王世堅因過去批評前行政院長蘇貞昌，導致其遲未獲黨內提名，且若提名王世堅，將不利於與民進黨新北市長參選人，也就是蘇貞昌的女兒、綠委蘇巧慧「雙北區域連防」。對此，王世堅今（25日）表示，相信以蘇貞昌的大氣，「他根本完全不把過去人家對他的批評當一回事」，所以這不會成為提名誰的關鍵因素。

王世堅今（25日）參加同黨立委吳琪銘兒子吳昇翰土城造勢時受訪表示，不提名他的原因是「我個人完全沒有這個意願」，他一直認為黨應該讓最強人選，尤其是在首都台北市，要讓最強的人出來才對。民進黨人才濟濟，比他強、優秀的人太多，所以他完全沒有這個意願。

王世堅指出，過去他對蘇院長的批評，是基於他擔任民意代表，本來就要對中央到地方的施政作為，不管哪一黨，有什麼做的不是那麼妥適的，當然要提出一些批評跟建言。相信以蘇貞昌的大氣，「他根本完全不把過去人家對他的批評當一回事」，所以這也不會成為是不是提名誰的關鍵因素。

「但如果是，那我也沒辦法，因為我就是我一個人的堅系，王世堅就是王世堅，我不是任何派系，他們要怎麼想，那是他們的權利」，王世堅認為，從政者就是要有這個雅量，在任何位置上，不管你任何作為，都會有人批評。

王世堅也說，如果新北這邊的選情，不管是議員或市長，「選舉有需要人助陣，我一定來」，像今天就是因為主角吳昇翰，是他20年好朋友、吳琪銘的公子，「他要成立服務處、成立競選總部，那麼他需要，他通知我，我就來」，完全沒有任何個人成見、過去批評，相信這早就煙消雲散。

至於是否擔心過去對蘇貞昌的評論被對手拿來在這次新北選戰中攻擊蘇巧慧？王世堅認為，不會啦！因為這樣做是很小人的方式，而且他當時的批評是就事論事，他也一再地認為以蘇貞昌的大氣，根本完全不會放在心裡。

「我們黨內是不是有人會把這些放在心裡這也不清楚」，王世堅說，他不是個人政治上跟蘇貞昌有什麼恩怨，完全沒有，他完全是就事論事。如果有人把它當成說「這個就是不行」，那這不是他當公職的初衷。在公職位置，該說的話就是要說，如果有人反對他的想法，可能就是讓人民決定去留，如果覺得他的方式不好，人民就會用選票抵制他，他就不能再當公職。

談及被黨內人士評估為「可以困住蔣萬安」的人選，王世堅說，不會有人這麼說，他知道黨內每一項人選列入、徵詢的過程，「我知道我不會被諮商，那我也不願意被諮商，因為我就已經表明這樣的態度了」，但如果任何黨內同志選舉時，不管是選議員、市長、縣長，只要有用得到他、他時間允許，他一定來。

更多新聞
王世堅蘇巧慧蘇貞昌民進黨台北市長蔣萬安

