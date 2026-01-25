　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市府出手解「土方之亂」清運費大幅降81%　獲營建業肯定　

▲▼ 土方之亂,挖土機,工地,地基,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲工地工程示意圖 。（資料照／記者陳筱惠攝）

記者陶本和／台北報導

美濃大峽谷事件後，進而引起全國營建的「土方之亂」，建商支付的營建土石方清運費，每立方米高達2,000元到3,000元以上；不過，高雄市府近日提出解方，覓得南星計劃土地，做為合法的最終去處，並使出A點直送C點的手法，讓清運費大幅降低81%，來到380元左右，備受營建業者肯定，減少土資場業者不合理的哄抬價格；但同時也不諱言，此舉「順了姑心，卻逆了嫂意」，不免讓身為B點的土資場業者抗議。

根據高市推出的「A點直送C點」的新制，就是出土端的A點，就先導入電子聯單、GPS即時定位、電子圍籬及影像監控等科技管理措施，工務局並派員查驗，確保營建剩餘土石方不含營建廢棄物；而收受端C點，將在港區加強管控與稽查，落實A到C全流程管理。此法減省了進入原本位於中間收容處理的B點，也就是所謂的「土資場」，讓處理流程更加便利和順暢。

高雄市府此舉，幫助建商支付的營建土石方清運費，每立方米高達2,000元到3,000元，大幅降低了81%，費用來到只有380元。此一舉措也獲得營建業者的肯定，一位營建業者表示，同業間大家普遍都很肯定市府的做法，因為不用再忍受土資場的哄抬跟黑箱報價，這樣可以解決工程土方無法順利外運，影響公共工程與民間建案推動的問題。

營建業者表示，土資場業者壟斷市場、不透明的報價，大家急得幾乎要炸鍋，所幸高雄市政府即時出手，打破這個不正常的市場，讓價格回歸合理費用，也提供南星港區土地作為去處，現在高雄已有不少同業間的相關工程，已陸續恢復進行。

不過，「土方之亂」的核心問題，在於不論如何解決，最終都會面臨「順了姑心，卻逆了嫂意」的尷尬困境，身為B點的土資場業者不免會跳腳抗議，認為他們的飯碗被搶走。

高市府出手解「土方之亂」清運費大幅降81%　獲營建業肯定　

國民黨與民進黨各自確定推派立委柯志恩、賴瑞隆參選2026高雄市長，外界關注民眾黨是否有意推派人選。對此，民眾黨主席黃國昌今（25日）說，高雄選舉拉下民進黨推出的候選人是大家共識，因為賴瑞隆在國會表現讓人非常失望，所以未來不排除跟柯志恩合作，針對高雄選舉布局、城市治理跟未來發展，民眾黨敞開心胸、張開雙臂，有必要跟柯志恩針對整體選戰布局來討論。

關鍵字：

高雄土石方清運費營建業政策

