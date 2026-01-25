　
霍諾德攀台北101「經精準計算」！氣象粉專揭內幕：1個月前就聯絡

美國攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）挑戰徒手攀登台北101大樓壯舉，耗時1小時31分鐘提前完成任務。（圖／黃耀徵攝）

▲霍諾德登頂後，即開始自拍，並在「X」轉發自己登頂的影片。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

美國攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）挑戰徒手攀登台北101大樓壯舉，耗時1小時31分鐘提前完成任務，吸引全球觀眾關注。對此，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」透露，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，製作團隊早在1個月前就和他們聯絡，要求密切關注天氣。

天氣風險今天中午在臉書發文，首先恭喜霍諾德完成了徒手攀登台北101的史無前例挑戰，「正如主辦單位事前在媒體上說明，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，將風險降到最低。事實上，總部位於英國的製片公司早在一個月前就聯絡我們，密切關注攀登的預定日期與備援日期天氣。」

天氣風險表示，為了安全性，也為了轉播最好的畫面，精準的天氣預報至關重要，「不僅Alex的徒手攀爬有極高的風險，攝影師也必須吊掛在高空進行拍攝，各樓層架設了攝影機，如果風大或雲霧濃厚，不僅拍攝受阻，更可能危及安全。」

​經過多次往來溝通，雖然深冬天氣快速變化增加了挑戰，但實際攀登當天的天氣如預期轉好，製片公司順利完成整場轉播，這場精彩挑戰也得以完美呈現。天氣風險也感謝Alex、Netflix、台北101和幕後的無名英雄們，讓世界看到台灣，在寒冷的冬天，有溫暖的感動。

甜甜圈店「內用、外帶均禁12歲以下孩童」　蘇怡寧嘆：已經不是空間管理問題
霍諾德成功完成挑戰！徒手攀登台北101避雷針　僅花1小時31分
孩子想徒手攀101怎麼辦？吳淡如：絕食抗議　母愛文戳中家長心
12月剛來高雄AAA！《黑暗榮耀》女星病倒　公司證實：動完手
Lulu、陳漢典大喜！一整排55688車隊「護花」　Lu爸載
快訊／霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

霍諾德攻頂台北101　「旗海飄揚」行銷國際

霍諾德攻頂台北101　「旗海飄揚」行銷國際

美國攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）最終於今（25）日完成驚世挑戰，耗時約91分鐘徒手攀上台北101大樓塔頂，且全程未使用繩索、吊帶或安全網，成為首位以「零防護裝備」登上101大樓的攀登者，壯舉吸引全球國際媒體關注

看霍諾德徒手爬101也想攀岩　醫：前臂腫脹、夜間麻醒快就診

看霍諾德徒手爬101也想攀岩　醫：前臂腫脹、夜間麻醒快就診

霍諾德爬台北101！她謝謝Netflix　原因爆共鳴

霍諾德爬台北101！她謝謝Netflix　原因爆共鳴

霍諾德攀101「意外目擊信義區兩大之最」

霍諾德攀101「意外目擊信義區兩大之最」

霍諾德笑評101「很家庭友善」

霍諾德笑評101「很家庭友善」

霍諾德天氣風險WeatherRisk天氣風險周刊王

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

