頂尖科技會議「列名台灣」遭大陸施壓　外交部嚴正譴責





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

電腦視覺領域的頂尖會議「國際電腦視覺大會」（ICCV）近日在韓國首爾展開，中國大陸卻以「台灣被錯誤地列為一個國家」為由打壓，迫使大會修改投影片內容，將「國家」的分類改成「國家/地區」。對此，外交部1日強烈譴責，批評中國大陸惡劣的打壓行徑令人不齒。

外交部發言人歐江安表示，中國大陸施壓主辦單位將台灣自「國家」的分類改為「國家/地區」，外交部對此強烈抗議與嚴正譴責。中國大陸以政治手段粗暴干擾國際科技交流及學術自由，惡劣的打壓行徑令人不齒，也無法改變台灣在政治上不隸屬中國大陸的客觀事實，更深化台灣人民對中國大陸反感與厭惡。

歐江安指出，外交部已電示駐紐約辦事處進洽主辦ICCV大會的「電機電子工程師學會」要求切勿屈從中國大陸政治壓力，將台灣不當列為中國大陸的一部分。外交部籲請IEEE做為全球最大的電機電子工程師學會之一，應恪守學術中立，抗拒來自中國大陸的政治霸凌與無理要求，應更正任何損及台灣國家地位與學會國際聲譽的不當更改作為。

歐江安嚴正重申，台灣不是中華人民共和國的ㄧ部份，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣2千300萬人民，中國大陸政府未曾有任何一天統治過台灣，中方向國際社會強行推銷「一中原則」，更凸顯台灣不是中國大陸一部份的普遍認知。中國大陸試圖以政治壓力干涉學術的霸凌舉措，不僅貽笑國際，更暴露中國大陸無論官方或學術界均以政治凌駕一切的霸道本質。

外交部呼籲學術領域應回歸中立、自主，不應受到不當的政治干擾，我方盼所有自由民主的理念相近國家緊密合作，共同遏止中國大陸各界利用銳實力在不同領域步步進逼，破壞學術自由，逼迫各國接受其「一個中國原則」的政治主張。

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