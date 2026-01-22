提醒民眾遇攻擊三字訣　蔣萬安預告第3場「跨縣市」演練強度更高

▲蔣萬安視察台北車站特定區高強度無差別攻擊危安演練。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

去年1219隨機傷人案造成重大傷亡，為應變類似事件，台北市府今（22日）下午2時至3時與交通部合作在台鐵、高鐵、台北捷運、桃園捷運、台北地下街及微風商場等處進行無差別攻擊演練。對於民眾若碰到月台被丟煙霧彈，該如何應對？台北市長蔣萬安回應，第一時間就是提醒民眾「逃、躲、報」；他並預告第三階段將把規模層級再向上提升，會進行跨縣市的演練，以台北、新北以及包括像今天這樣的複雜場域，進行更高強度的演練。

為了強化面對突發恐怖攻擊或隨機傷人事件的應變能力，此次演練特別強調「貼近實戰」。演習模擬場景設定為台北車站發生嚴重危安事件，以持械攻擊或無差別暴力行為為主，月台層也有由人員扮演的傷患與暴徒，警方與救護單位將迅速進場壓制並進行檢傷分類。演習動員了包括捷運警察、鐵路警察、消防局及車站站務人員等多個單位，透過跨機關通報機制，測試在混亂中能否迅速建立指揮體系，將傷害降到最低。

蔣萬安呼籲民眾，若遇到恐攻或是無差別攻擊，第一時間逃、躲、報，即刻遠離現場，任何突發的狀況發生，都呼籲民眾不要圍觀拍照，如果沒有辦法遠離危險現場，找可以遮蔽，或是可以確保安全的處所來躲避；第三階段即刻協助報案以及通報，所以逃、躲、報是目前呼籲民眾在第一時間，遇到任何突發狀況時的應處方式。

蔣萬安也指出，1219隨機攻擊事件後，即刻啟動3階段特殊突發狀況的危安演練，上一次第二階段是在市府附近捷運站體，以及結合商場所做突發事件的應變演練，今天再把規模以及情境整體升級，選在台北車站4鐵共構，以及4條地下街，加上一個大型的百貨商場，動線非常複雜，要整合的單位非常多，危安難度極高。

蔣萬安預告，第三階段將把規模層級再向上提升，會進行跨縣市的演練，以台北、新北以及包括像今天這樣的複雜場域，進行更高強度的演練。