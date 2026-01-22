　
北科附工校長遭控違法收費、掩蓋霸凌　教育部：已要求派代理校長

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲北科附工校長傳出違法，教育部證實，已經請北科大辦理校長遴選作業。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／屏東報導

北科附工校長楊青山爆發違法收取學生費用等狀況，傳出國教署已啟動不適任校長調查，並做出「改任」處置。教育部今（22日）證實，校方已經依規定請行為人請假，並函請台北科技大學儘速指派代理校長及辦理校長遴選作業，避免影響校務運作。

桃園市各級學校產業工會昨日發布新聞稿指出，從去年5月起，多次以正式函文，要求國教署針對北科附工校長楊青山依法啟動不適任校長調查程序，檢舉事項相當多，包括違法收取學生費用、校務處理失當、疑涉掩蓋校內職場霸凌、公開羞辱學生與服儀爭議等狀況。

特別的是，工會還透露，國教署已經針對楊青山啟動不適任校長調查，並做出「改任」處置。工會呼籲國教署修法，增訂校長案件的即時風險處置，例如建立明確的暫停職務措施。

教育部國教署今天證實此事，已經根據國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法所定程序，完成調查並提請校長事件審議會審議完竣，後續將依高級中等教育法第15條規定辦理相關事宜。教育部另已函請北科大儘速指派代理校長及辦理校長遴選作業，避免影響校務運作

國教署表示，根據國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法第13條第1項規定，調查小組調查公立學校校長時，主管機關認有必要者，得由行為人請假，或將行為人暫調主管機關、所屬機關（構）支援業務並派員代理，接受調查。

至於是否要建立明確的暫停職務措施，教育部表示，現行校長不適任調查期間所定的請假或暫調措施，屬預防性與程序性安排，目的在於確保調查公正、避免影響校務運作，並保障師生權益。教育部將持續蒐集各界意見，在兼顧程序正義與制度衡平之前提下，審慎研議。

01/20 全台詐欺最新數據

葉元之質詢為「幼教師待遇」發聲　大批從業人員喊讚：說到我們心裡話

國民黨立委葉元之20日貼出近日質詢教育部影片，片中針對幼教老師待遇發聲，直言現在幼教界士氣蠻低落的，教育部一時半刻沒有辦法解決，但先能夠讓老師們覺得有被重視、有被照顧這一塊切入，讓他們在工作更有熱忱。該片段曝光後，不僅吸引19萬觀看，大批幼教從業人員也湧入表示「常看到教保員在哭喊待遇很差、工作環境高壓，但葉委員是我看到的第一個為教保員發聲的民意代表」、「都要掉眼淚了，有人發現了幼教師的身心疲勞了，感謝理解老師的工作壓力」、「太感謝了，說到我們心裡話」。

解聘辦法惹怒教師　國民黨團3要求要教育部：懸崖勒馬

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

賣假學歷判88年！前校長棄200萬保證金逃亡　通緝照曝光

質疑教師解聘新制「毀師滅校」　全教總：應建立濫訴過濾門檻

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

