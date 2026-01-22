　
政治

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

▲▼蔣萬安視察台北車站特定區高強度無差別攻擊危安演練，在總結訓話前帶領全場為稍早基隆火警中英勇殉職的消防員默哀。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安視察北車無差別攻擊危安演練，在總結訓話前帶領全場為英勇殉職的詹能傑默哀。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆昨日晚間一處民宅2樓發生火警，導致基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，疑被濃煙嗆傷昏迷，最終送醫不治不幸殉職。台北市長蔣萬安今（22日）下午在北車舉辦無差別攻擊危安實兵演練後為詹能傑默哀1分鐘，「我想請各位跟我一起為昨天在基隆火災現場，奮不顧身英勇殉職的詹能傑隊長表達最真誠的哀悼之意。我想告訴他『任務結束，辛苦了！』我們也希望大家一起為目前還在救治的所有消防弟兄集氣」。

蔣萬安向參與演習人員表示，今天的演練，看到整體、跨單位、跨局處和中央、地方結合民間的力量，非常的紮實完整，他要向所有事前參與規畫會前會實際的操演，以及今天實地演練的夥伴表達最大的感謝。

蔣萬安也特別謝謝中央，包括交通部、內政部各單位許多長官給予指導協助，讓今天整體的危安演練非常的順利成功。

蔣萬安表示，去年12月19日事件之後，今天是啟動三階段危安演練的第二階段，上一次是在市府附近市府捷運站，結合地下商場進行全面演練，今天把規模而且情境更為複雜，在台北車站四鐵共構、4條地下街、1個大型百貨商場舉行，動線複雜，維安難度極高，但是看到今天大家的表現，他要給各位非常、常大的肯定。
 

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

去年1219隨機傷人案造成重大傷亡，為應變類似事件，台北市府今（22日）下午2時至3時與交通部合作在台鐵、高鐵、台北捷運、桃園捷運、台北地下街及微風商場等處進行無差別攻擊演練。對於民眾若碰到月台被丟煙霧彈，該如何應對？台北市長蔣萬安回應，第一時間就是提醒民眾「逃、躲、報」；他並預告第三階段將把規模層級再向上提升，會進行跨縣市的演練，以台北、新北以及包括像今天這樣的複雜場域，進行更高強度的演練。

弟悲捧勇消詹能傑靈位　家屬重返現場招魂

詹能傑上個月剛慶生！站C位羞澀切蛋糕畫面曝

