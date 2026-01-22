勇消殉職！弟悲捧「詹能傑英魂」靈位　家屬重返現場招魂

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市樂利三街「台北生活家」社區21日深夜發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑(41歲)為了救人3度進入火場中，並將氧氣面罩摘下來讓給受困的羅女(34歲)使用，未料最終濃煙加劇，2人均失去意識，經送醫搶救後雙雙宣告不治。同為消防員的弟弟詹庭豪接獲噩耗後緊急從桃園趕回基隆，並在法師的引導下進行招魂儀式，稍早捧著哥哥的靈位走出，神情相當哀戚。

▲勇消詹能傑殉職，家屬重返現場招魂，弟弟詹庭豪手捧哥哥靈位。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，由於屋內堆滿大量雜物，導致救援相當困難，且羅女也被雜物壓住受困，動彈不得；詹能傑第三度闖入火場救援時，在一片濃煙中終於找到羅女，但當時她已經出現呼吸困難，詹能傑為了救人，將自己的氧氣面罩脫下給她使用，隨後濃煙加劇，就此失聯，待同仁尋獲時，2人均已經沒有呼吸心跳，送醫搶救後雙雙宣告不治。

▲殉職勇消詹能傑。（圖／記者郭世賢翻攝）

詹能傑是警專23期畢業，消防資歷20年，曾參與國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等搜救，平時熱愛重機運動，與妻子結婚後育有一名女兒，現已就讀國小四年級。而詹能傑的弟弟也同為消防員，10餘年來都在基隆百福分隊服務，2025年才調到桃園市消防局，現於蘆竹分隊，今接獲胞兄殉職噩耗後，已緊急請假北上返回基隆處理。

稍早詹能傑家屬在法師引導下回到現場舉行招魂儀式，並由弟弟詹庭豪雙手捧著哥哥的靈位，身旁則由叔叔幫忙撐著黑傘，快步走出社區上車，父母則緊跟在後，神色均十分哀戚凝重。

▼火場屋內堆滿雜物，詹能傑第三度搶入救人，沒想到卻再也走不出來。（圖／記者郭世賢翻攝）