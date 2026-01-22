最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

▲美國即將退出世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普2025年1月20日上任第一天，就簽署行政命令，宣布美國將退出世界衛生組織（WHO），在歷經1年通知期之後，將於22日正式退出。此前各界警告，此舉不僅衝擊美國及全球公衛體系，更可能違反美國法律。

美國將退WHO 恐違反法律

美國國務院發言人22日表示，WHO未能有效控制、管理及分享資訊，已造成美國數兆美元損失，總統因此行使職權，暫停向WHO轉移任何美國政府資金、支持或資源，「美國人民為這個組織付出的已經夠多了。」

不過，根據美國法律，華府必須支付積欠WHO的2.6億美元會費，並且必須提前1年通知才能退出。

WHO勸回頭 美國還欠會費

過去1年裡，許多全球公衛專家都呼籲美國重新審視這個決定。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本月稍早公開呼籲，「我希望美國能重新考慮並重返WHO，退出對美國是損失，對全世界也是損失。」

▼WHO秘書長譚德塞。（圖／路透社）

《路透社》22日報導，WHO成員國預計在2月執委會會議上，討論美國退出的後續處理方式。該機構也提到，美國尚未支付2024及2025年的會費。

美國喬治城大學法學教授高思廷（Lawrence Gostin）說，「這顯然違反美國法律，但川普很有可能全身而退。」

美國是最大金主 WHO財務危機



對WHO而言，美國退出將引發嚴峻財務危機，因為華府長期是該機構最大金主，貢獻約18%總體資金。目前WHO已將管理團隊裁減一半，縮減各部門預算，預計今年中將再裁員1/4。

WHO透露，該機構過去1年持續與美國合作並分享資訊，目前尚不清楚這種合作未來會以什麼方式進行。

兩敗俱傷 各界專家都警告



全球公衛專家都表示，此舉對美國、WHO和全世界都構成風險。彭博慈善基金會公衛專家亨寧（Kelly Henning）警告，「美國退出WHO，恐怕削弱全球所仰賴的，偵測、預防及應對健康威脅的系統與合作機制。」

WHO重要金主之一的比爾蓋茲在達沃斯論壇受訪時直言，美國短期內不太可能回頭，但只要有機會，他一定會努力倡議這件事，強調「世界需要世界衛生組織」。