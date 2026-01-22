　
    • 　
>
最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

▲▼世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）

▲美國即將退出世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普2025年1月20日上任第一天，就簽署行政命令，宣布美國將退出世界衛生組織（WHO），在歷經1年通知期之後，將於22日正式退出。此前各界警告，此舉不僅衝擊美國及全球公衛體系，更可能違反美國法律。

美國將退WHO　恐違反法律

美國國務院發言人22日表示，WHO未能有效控制、管理及分享資訊，已造成美國數兆美元損失，總統因此行使職權，暫停向WHO轉移任何美國政府資金、支持或資源，「美國人民為這個組織付出的已經夠多了。」

不過，根據美國法律，華府必須支付積欠WHO的2.6億美元會費，並且必須提前1年通知才能退出。

WHO勸回頭　美國還欠會費

過去1年裡，許多全球公衛專家都呼籲美國重新審視這個決定。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本月稍早公開呼籲，「我希望美國能重新考慮並重返WHO，退出對美國是損失，對全世界也是損失。」

▼WHO秘書長譚德塞。（圖／路透社）

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透社）

《路透社》22日報導，WHO成員國預計在2月執委會會議上，討論美國退出的後續處理方式。該機構也提到，美國尚未支付2024及2025年的會費。

美國喬治城大學法學教授高思廷（Lawrence Gostin）說，「這顯然違反美國法律，但川普很有可能全身而退。」

美國是最大金主　WHO財務危機

對WHO而言，美國退出將引發嚴峻財務危機，因為華府長期是該機構最大金主，貢獻約18%總體資金。目前WHO已將管理團隊裁減一半，縮減各部門預算，預計今年中將再裁員1/4。

WHO透露，該機構過去1年持續與美國合作並分享資訊，目前尚不清楚這種合作未來會以什麼方式進行。

兩敗俱傷　各界專家都警告

全球公衛專家都表示，此舉對美國、WHO和全世界都構成風險。彭博慈善基金會公衛專家亨寧（Kelly Henning）警告，「美國退出WHO，恐怕削弱全球所仰賴的，偵測、預防及應對健康威脅的系統與合作機制。」

WHO重要金主之一的比爾蓋茲在達沃斯論壇受訪時直言，美國短期內不太可能回頭，但只要有機會，他一定會努力倡議這件事，強調「世界需要世界衛生組織」。

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美國世界衛生組織川普公衛危機WHO

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

