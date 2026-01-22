高中生北捷「持剪刀發呆」嚇壞乘客　蔣萬安：依法進行相關裁處

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北捷運板南線昨日下午5時許發生一起突發狀況，一列自南港站開往南港展覽館站的列車上，有乘客發現一名學生在車廂內手持剪刀發呆，引發周遭民眾緊張，有乘客立即按下警鈴通報，捷運站務人員與保全隨即啟動應變機制。台北市長蔣萬安今（22日）受訪表示，後續將依《大眾捷運法》進行相關裁處，並呼籲民眾搭乘大眾運輸工具時務必遵守規範，共同維護城市安全。

昨日該列車抵達南港展覽館站後，警方與捷運保全第一時間上車處理，並將該名19歲男性學生帶下車。現場並未發生任何攻擊行為，列車營運也未受到明顯影響。警方隨後將人帶往派出所，進一步釐清相關狀況。據悉，該名學生領有身心障礙證明，當時僅拿出文具用小剪刀並呈現發呆狀態，未對其他乘客有任何威脅舉動。不過由於事發地點在大眾運輸工具上，且正值通勤尖峰，仍讓不少乘客心生恐慌，擔心發生突發危險。

蔣萬安今下午在台北車站出席聯合危安演練時受訪表示，北捷公司在第一時間即向北市府回報，並立即通報警察局，讓北市府能即時掌握現場狀況、完成緊急應處。

蔣萬安指出，後續將依《大眾捷運法》進行相關裁處，並再次呼籲民眾，搭乘大眾運輸工具時務必遵守相關規範，共同維護捷運與城市整體安全。

