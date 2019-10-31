四中全會提「完善一國兩制」　習近平：團結台灣同胞反對台獨

▲中共第十九屆四中全會28日到31日在北京召開。（圖／翻攝新華社）

記者任以芳／北京報導

中共第十九屆四中全會28日到31日在北京召開，外界也聚焦本次會議內容。中共總書記習近平今（31日）代表中共中央政治局向全會作工作報告，並訂下2035年基本實現、2049年全面實現「國家治理體系和治理能力現代化」的目標。針對近日香港和台灣問題，習近平連兩次提到「要完善一國兩制體制，推進和平統一，繼續保障台灣民眾福祉，堅決反對台獨勢力。」

▲大陸十一前夕，習近平堅持九二共識「推動兩岸關係和平發展」（圖／翻攝央視）

中國大陸經濟增速放緩、中美貿易戰以及反送中風波影響，外界十分關注此次四中全會，習近平一開始談話，首先點出中國大陸面對的國際情勢。他表示「面對國內外風險挑戰，明顯增多的複雜局面，必須準確把握國內國際兩個大局，著力抓好發展和安全兩件大事，穩中求進。」並訂下2035年基本實現、2049年全面實現「國家治理體系和治理能力現代化」的目標。

▲《華爾街日報》指出，今年四中全會重點討論「十四五規劃」。（圖／達志影像／美聯社）

整場工作報告，習近平連兩次提到一國兩制體制。對台部分，公報指出，未來要深化兩岸融合發展、交流合作，保障台灣民眾福祉的制度安排和政策措施，並強調「團結廣大台灣民眾共同反對台獨、促進統一。」

針對港澳，公報指出，「堅持一國兩制，保持香港、澳門長期繁榮穩定，促進祖國和平統一的顯著優勢，堅持獨立自主和對外開放相統一。 」他強調，一國兩制是中國大陸特色社會主義的一個偉大創舉，要嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

▲中共中央委員會委員劉士余，涉嫌貪汙遭到留黨察看兩年。（圖／翻攝 北京青年報）

至於人事異動，四中全會登場前，已打落一批「老虎」，包含解放軍戰略支援部隊原副司令員兼參謀長饒開勛、西部戰區陸軍原副司令員徐向華，因嚴重違紀，被責令辭去第十三屆全國人民代表大會代表職務。另外，中共中央委員會委員劉士余也違紀違法，經四中全會全體審查通過，遭留黨察看二年處分。根據陸媒報導，劉士余遭處分原因，涉嫌貪汙，濫用職權謀利，收受禮品禮金，念在主動投案，從輕發落。