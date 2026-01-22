搭錯車迷路深夜流落街頭　國中生遇「最暖靠山」送他回家

▲內埔警方接力護送李姓國中生返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

李姓國中生放學從屏東市搭車返回內埔鄉家中，卻看錯班表搭錯車，由於未帶手機無法連絡家人，民眾看到報警，內埔警方趕到將他帶派出所供應茶水，再連絡轄區警方將他載返家，貼心的服務，讓他及家人非常感激。

內埔警分局萬巒佳佐所警員張朔寧，日前晚間22時許值班時，接獲110轉報，在萬巒鄉褒忠路段有一位學生，搭錯公車、下錯了站，請警方前往協助。

備勤警員簡欣筠到場後查知，該名李姓國中生，家住在內埔鄉老埤村壽比路段，他從屏東市搭乘公車要回家時，因一時疏忽，看錯了公車班次，只能坐到萬巒鄉褒忠路段後下車，但他沒有手機，無法聯絡家人，也不知道要怎樣回家，還好遇到熱心的民眾幫他報警。簡員先將該名國中生載回所內休息及提供茶水，另通報龍泉所員警協助將李姓國中生載送回家，並通知家屬知悉。

龍泉所巡邏警員丁偉哲、吳雅蕙獲報後，考量深夜學生人身安全，立即驅車前往萬巒佳佐所，接回該名李姓國中生，並將他安全護送返家，交付給家人，員警主動積極助民，深獲家屬感激。

內埔分局長江世宏提醒，家長要多加留意孩童外出交通動線，並建議隨身攜帶聯絡方式或手機，以利突發狀況時能即時求助。民眾若遇緊急狀況，請撥打110，或直接到鄰近派出所找警察幫忙。