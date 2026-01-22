國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？

▲國防部副部長徐斯儉。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算上周在立法院會六度卡關，未能付委審查，因引起民怨，藍白兩黨挑出幾筆預算，包含TPASS、治水預算先行審查，第一波共38項、金額約718億，而國防部相關預算僅放行生育補助部分，對此，國防部副部長徐斯儉今（22日）赴立院協商時說明，並表示，新興預算部分99.95%無法動支，除海馬士、魚叉飛彈增購外，甚至包含戰鬥人員個裝頭盔、防彈板、背心更新等，哪一項不重要、哪一項可以等？希望國防預算趕快付委，願意在大院監督下審慎編列。

徐斯儉說明，國防預算編列5614億，排除人員維持費後，不能支用的額度是780億，現在國民黨、民眾黨提的案，只有一項，就是生育補助，只有4千萬、佔0.05%，受影響的99.95%預算沒辦法動支，會影響國防部戰備、甚至所有戰鬥人員安全，包含海馬士、魚叉飛彈的增購、幻象戰機等零附件、標槍飛彈、刺針飛彈。

徐斯儉強調，更重要的是戰鬥人員個裝，包含頭盔、防彈板、背心等等，我們子弟去當兵需要的安全防護，各位國人，這裡面哪一項不重要、哪一項可以等？希望國防預算趕快付委，願意在大院監督下審慎編列。

媒體也詢問，如何看待AIT處長谷力言力挺1.25兆軍購，徐回應，感謝谷處長發言、感謝美國政府對編列特別條例的支持，谷立言講的很對，台灣國防不僅擔負保衛家園的責任，也是印太區域和平穩定不可或缺一環。

徐斯儉強調，從保護自己、與友盟國家一同保護區域和平角度而言，都是必要的，希望無論公務預算、特別條例，都能趕快付委審查。