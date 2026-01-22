守護弱勢安全　南消七大隊辦理無障礙福利之家搶救演練

▲台南市消防局第七大隊於無障礙福利之家辦理火災搶救演練，強化弱勢族群救災應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年來台南市消防局持續強化社會福利設施公共安全，全面提升第一線救災應變能力，為精進台南市政府無障礙福利之家火災搶救作業，消防局第七大隊22日於無障礙福利之家辦理實兵搶救演練，強化消防人員對弱勢族群收容場所的救災熟悉度，同時提升機構人員在災害發生時的通報、避難引導及自衛消防編組整體應變效能。

此次演練模擬無障礙福利之家3樓教室發生火災，現場濃煙密布，並有多名行動不便民眾受困。機構人員第一時間依程序啟動自衛消防編組，進行初期滅火作業，並依住民特性分區疏散與安置，同時迅速通報119請求支援。

消防局第七大隊獲報後迅速到場，立即與機構防火管理人完成災情資訊交接，隨即展開滅火攻擊、室內搜救、建立安全避難動線、成立指揮站及通訊聯繫等任務分工，確保受困民眾能在最短時間內獲得安全救援，演練過程逼真流暢。

第七大隊大隊長石家源表示，公共福利機構多收容行動不便或需長期照護的弱勢族群，一旦發生火災，疏散與救援難度遠高於一般場所。平時落實自衛消防編組訓練，並讓工作人員熟悉災害應變流程與避難路線，是降低傷亡風險的關鍵。

消防局長楊宗林指出，公共福利機構的防災安全不容忽視，唯有透過消防機關與機構單位定期演練、密切合作，才能在災害發生時迅速應變，確實保障住民生命安全。他也呼籲各類收容照護機構，務必定期檢視消防設備與逃生動線，共同為弱勢族群打造更安全、安心的生活環境。