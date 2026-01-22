住院仍帶筆電！32歲程式設計師猝死　妻痛哭：死後還狂被派工作

▲32歲高廣輝猝死。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國近日傳出一起「32歲程式設計師週末昏倒後猝死」事件，引發社會高度關注。32歲的高廣輝日前突發身體不適，送醫搶救後仍被宣告臨床死亡，家屬隨後整理其生前工作紀錄與通訊內容，發現他在倒下前後，仍持續被工作訊息追趕。妻子崩潰表示，「再也盼不回你回家。」

據《新浪新聞》報導，事件發生於2025年11月29日（週六）上午，32歲的程式設計師高廣輝突感不適倒下，經送醫急救後仍回天乏術。醫院出具的就醫紀錄顯示，其死因為呼吸、心跳驟停，初步研判疑似為阿斯綜合症，也就是心源性腦缺血綜合征。

▲高廣輝家中的獎狀。（圖／翻攝自微博）

家屬指出，高廣輝在事發前一晚曾向家人提到「隔天有工作任務要處理」。企業微信紀錄顯示，他在11月28日下午約5時，仍在修訂一份部門任務共享文件，該文件中共有4項工作標註截止日期為11月29日。家屬認為，這意味著他在週六當天仍肩負多項待完成的工作內容。

相關資料顯示，高廣輝生前在公司擔任技術相關職務，後來升任部門經理，需同時負責技術處理、任務協調與專案進度追蹤。猝死前一週的工作日，他最早回到家中時間為21時38分，最晚則接近22時47分。即便是週末，他仍會登入公司OA系統查看任務狀況。瀏覽紀錄顯示，事發當天他至少5次進入公司OA平台，具體操作內容與時間點仍待進一步釐清。

更讓家屬難以接受的是，在送醫途中，高廣輝自覺身體狀況「應該不嚴重」，還叮囑家人攜帶筆電，表示若情況允許，仍可處理部分工作。李女士回憶，當天早上丈夫起得很早，稱自己有點不舒服，打算到客廳坐一會兒，「順便處理一下工作」，隨後便發生暈倒狀況，甚至出現疑似尿失禁情形。





▲妻子時常勸他回家。（圖／翻攝自微博）

報導提到，高廣輝在醫院搶救期間，仍被拉入一個微信技術工作群。當天10時48分，他被加入該群組；11時15分，已有群成員在群內留言，「高工幫忙處理一下這個訂單」。而在他被宣告死亡約8小時後，當晚21時09分，其私人微信又收到同事私訊，內容提到「週一一早有急任務，今天驗貨不過，要把這個改下」，顯示部分同事當時並不知情。

醫療紀錄也引發關注。120院前急救病歷的「既往史」欄位中，直接標註「程式設計師，經常熬夜」。後續轉院至廣東省第二中醫院時，病歷亦記載「家屬稱患者為程式設計師，平時工作強度大、壓力大」。這些描述，讓「職業型過勞風險」成為輿論討論焦點。

報導指出，高廣輝任職公司已向廣州市黃埔區人社局提出工傷認定申請，目前申請已被受理，但尚未有最終結論。相關單位表示，工傷認定須依法律程序，綜合發病時間、工作狀態與證據進行審查，後續結果仍有待主管機關依法認定。