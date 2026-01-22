　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

住院仍帶筆電！32歲程式設計師猝死　妻痛哭：死後還狂被派工作

▲工程師猝死。（圖／翻攝自微博）

▲32歲高廣輝猝死。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國近日傳出一起「32歲程式設計師週末昏倒後猝死」事件，引發社會高度關注。32歲的高廣輝日前突發身體不適，送醫搶救後仍被宣告臨床死亡，家屬隨後整理其生前工作紀錄與通訊內容，發現他在倒下前後，仍持續被工作訊息追趕。妻子崩潰表示，「再也盼不回你回家。」

據《新浪新聞》報導，事件發生於2025年11月29日（週六）上午，32歲的程式設計師高廣輝突感不適倒下，經送醫急救後仍回天乏術。醫院出具的就醫紀錄顯示，其死因為呼吸、心跳驟停，初步研判疑似為阿斯綜合症，也就是心源性腦缺血綜合征。

▲▼陸32歲工程師猝死。（圖／翻攝自微博）

▲高廣輝家中的獎狀。（圖／翻攝自微博）

家屬指出，高廣輝在事發前一晚曾向家人提到「隔天有工作任務要處理」。企業微信紀錄顯示，他在11月28日下午約5時，仍在修訂一份部門任務共享文件，該文件中共有4項工作標註截止日期為11月29日。家屬認為，這意味著他在週六當天仍肩負多項待完成的工作內容。

相關資料顯示，高廣輝生前在公司擔任技術相關職務，後來升任部門經理，需同時負責技術處理、任務協調與專案進度追蹤。猝死前一週的工作日，他最早回到家中時間為21時38分，最晚則接近22時47分。即便是週末，他仍會登入公司OA系統查看任務狀況。瀏覽紀錄顯示，事發當天他至少5次進入公司OA平台，具體操作內容與時間點仍待進一步釐清。

更讓家屬難以接受的是，在送醫途中，高廣輝自覺身體狀況「應該不嚴重」，還叮囑家人攜帶筆電，表示若情況允許，仍可處理部分工作。李女士回憶，當天早上丈夫起得很早，稱自己有點不舒服，打算到客廳坐一會兒，「順便處理一下工作」，隨後便發生暈倒狀況，甚至出現疑似尿失禁情形。

▲妻子屢屢勸他回家。（圖／翻攝自微博）

▲妻子時常勸他回家。（圖／翻攝自微博）

報導提到，高廣輝在醫院搶救期間，仍被拉入一個微信技術工作群。當天10時48分，他被加入該群組；11時15分，已有群成員在群內留言，「高工幫忙處理一下這個訂單」。而在他被宣告死亡約8小時後，當晚21時09分，其私人微信又收到同事私訊，內容提到「週一一早有急任務，今天驗貨不過，要把這個改下」，顯示部分同事當時並不知情。

醫療紀錄也引發關注。120院前急救病歷的「既往史」欄位中，直接標註「程式設計師，經常熬夜」。後續轉院至廣東省第二中醫院時，病歷亦記載「家屬稱患者為程式設計師，平時工作強度大、壓力大」。這些描述，讓「職業型過勞風險」成為輿論討論焦點。

報導指出，高廣輝任職公司已向廣州市黃埔區人社局提出工傷認定申請，目前申請已被受理，但尚未有最終結論。相關單位表示，工傷認定須依法律程序，綜合發病時間、工作狀態與證據進行審查，後續結果仍有待主管機關依法認定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本超商結帳「收據記得拿」　他曝驚喜優惠
霍諾德挑戰101　26→90樓傾斜設計是「最恐懼階段」
幻術大仙結婚了　正妹妻曝光
害死1家5口　李惠雯全認罪「花掉八成的錢」
最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

住院仍帶筆電！32歲程式設計師猝死　妻痛哭：死後還狂被派工作

陸委會：中共指揮港人來台「跨境鎮壓」　對反送中參與者拳館潑漆

海基會明召開董監事會　蘇嘉全將上任董事長

2026年首個太陽X級耀斑　特大地磁暴已連續出現逾15小時

爺爺拿火鍋燃料當水配藥　陸7歲男童多器官衰竭搶救撿回一命

歐盟擬強制淘汰「高風險供應商」　華為：嚴重違背公平及非歧視原則

「眼神給出去」！陸網紅性商教母爆紅…一堂課要價「39萬元」

陸婦人疑遭新型態「黃金詐騙」　攜價值239萬元金條...警接報急攔下

陸資併購索尼電視業務　四大外資電視品牌中國市佔率已跌至深淵

上野動物園大貓熊將返回中國　陸外交部：歡迎日本民眾來中國看

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

住院仍帶筆電！32歲程式設計師猝死　妻痛哭：死後還狂被派工作

陸委會：中共指揮港人來台「跨境鎮壓」　對反送中參與者拳館潑漆

海基會明召開董監事會　蘇嘉全將上任董事長

2026年首個太陽X級耀斑　特大地磁暴已連續出現逾15小時

爺爺拿火鍋燃料當水配藥　陸7歲男童多器官衰竭搶救撿回一命

歐盟擬強制淘汰「高風險供應商」　華為：嚴重違背公平及非歧視原則

「眼神給出去」！陸網紅性商教母爆紅…一堂課要價「39萬元」

陸婦人疑遭新型態「黃金詐騙」　攜價值239萬元金條...警接報急攔下

陸資併購索尼電視業務　四大外資電視品牌中國市佔率已跌至深淵

上野動物園大貓熊將返回中國　陸外交部：歡迎日本民眾來中國看

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

2026台灣燈會3月3日開幕　煙火秀點亮嘉義夜空

像在打兩個不同賽事！喬科維奇適應強風輕鬆晉級　大滿貫400勝只差一步

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

普丁幫川普算好了！　格陵蘭「值10億美元」美國買得起

丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃　聯名泡系拉麵套餐限時開賣　

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人　不法金額破486億韓元

新人尾牙抽中10萬「不願請客」　老鳥喊不會做人：這也捨不得花

日本超商「收據記得拿」他曝驚喜優惠：免費換飲料！一票都換過

【太厲害了】霍諾德爬台北101練習畫面驚豔遊客

大陸熱門新聞

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

陸32歲工程師猝死　妻痛哭：死後還被派工作

陸資併購索尼電視業務 四大外資電視品牌中國市佔率已跌至深淵

陸科學家發現大自然「煉金術」 奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

上野動物園大貓熊將返回中國 陸外交部：歡迎日本民眾來中國看

爺爺拿火鍋燃料當水配藥 陸7歲男童多器官衰竭搶救撿回一命

「我的身體變成Ｘ型」　性學老師成台灣迷因

陸婦人疑遭新型態「黃金詐騙」 攜價值239萬元金條...警接報急攔下

歐盟擬強制淘汰「高風險供應商」 華為：嚴重違背公平及非歧視原則

2026年首個太陽X級耀斑 特大地磁暴已連續出現逾15小時

拼多多因涉稅問題挨罰！　陸官媒：警示意義重大

林宸佑涉共諜案　國台辦首發聲：亂扣滲透帽子

陸彩票制度迎30年來最大制度變更 億元人民幣大獎恐將直接消失

更多熱門

相關新聞

台東民宅頂樓飄惡臭！屋主陳屍臥室內

台東民宅頂樓飄惡臭！屋主陳屍臥室內

台東市博物館路一處社區大樓發生疑似孤獨死案件，21日晚間警方接獲通報，指某戶住家飄出濃烈異味，住戶久未露面，擔心發生意外。警消到場後因大門結構厚實、不宜強行破壞，因此調派雲梯車，自窗戶進入屋內查看，於臥室內發現一名50多歲陳姓男子明顯死亡，詳細死因仍待檢警進一步釐清。

11歲女童猝死驗出B19病毒　非法定傳染病無須通報

11歲女童猝死驗出B19病毒　非法定傳染病無須通報

53歲包租公猝死　友開電暖爐「加溫3小時」

53歲包租公猝死　友開電暖爐「加溫3小時」

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

河南13歲學生猝死！胸口針孔、嘴角血跡掀風暴

河南13歲學生猝死！胸口針孔、嘴角血跡掀風暴

關鍵字：

程式設計猝死過勞工傷認定

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面