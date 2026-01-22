在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

▲總統賴清德出席「2026 CWEF天下經濟論壇」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德22日出席「2026 CWEF天下經濟論壇」時表示，國內人士曾主張「票投民進黨，青年上戰場」、「賴清德當選，外資將撤離，台灣經濟將崩潰」等論述，但這些事情都沒有成真。他說，台灣已經走到世界，走上世界舞台，也已經走進舞台的中心。台灣有能力可以讓國家更好，也有能力推動世界的進步繁榮發展，國際社會肯定台灣，大家也要對自己的國家有信心。

台灣不僅走出困局更爭取到更好機會

賴清德指出，當前世局確實動盪不安，容易讓人心慌眼茫，看不清方向。國際媒體《經濟學人》曾以封面和特稿形容台灣是「全球最危險的地方」，CNN知名記者札卡利亞（Fareed Zakaria）也曾在《GPS》節目中提出類似論述。他說，國內人士也曾主張「票投民進黨，青年上戰場」、「賴清德當選，外資將撤離，台灣經濟將崩潰」等論述。

賴清德表示，這些事情都沒有成真，俄烏戰爭和以哈戰爭接續發生，但台灣仍屹立不搖，台海仍維持相當程度的穩定，外資更大舉投資台灣。他說，事實上，在Covid-19疫情後，因為地緣政治持續動盪，全球產業供應鏈由長變短，民主陣營積極尋求「非紅供應鏈」，而台灣正是這條可信賴且安全之「非紅供應鏈」的據點。

賴清德提到，去年4月2日，美國川普總統祭出對等關稅，因2024年台灣對美國貿易順差高達739億美元，預計對台灣課予32%對等關稅，引起國內外人士擔心，以經貿為導向的臺灣恐難以走出困局。不過，台灣今天不僅走出困局，更爭取到更好的機會。

賴清德表示，政府全程掌握對等關稅相關議題，更全員投入，有需要時隨時開會，即時解決問題。政府同時進行全盤規劃，不僅評估台灣的優劣處，也站在美國的立場思考，更納入與周邊國家的競爭關係，確認最終方向後，全力投入。近日結果出爐，行政院鄭麗君副院長率領的談判團隊十分辛苦，對等關稅從原本的32%，到階段性的20%暫行關稅，現在更降到15%且不疊加，與台灣主要的競爭國家如日本、韓國站在同一起跑點。

尚未見百花盛開但已能感受春天氣息

賴清德指出，台灣企業不怕競爭，只要求公平；只要有與韓國、日本、歐盟相同的競爭條件，就是台灣企業最大的機會。去年，即使身處充滿不確定性的環境，台灣人民與企業仍交出一張亮眼的成績單，這何嘗不是臺灣經濟崛起的一年，經濟成長率高達7.37%，創15年來新高；失業率平均約3%，就業情況是25年來最好，同時股市收在2萬9千點以上。

賴清德說，今年才開始不久，股市已逼近3萬2千點，中經院也預估今年經濟成長率將達4.14%，顯示國際社會持續看好台灣。雖然尚未見百花盛開，但已能感受春天的氣息，台灣的經濟新局已經打開，並呼籲大家不要遲疑、不走回頭路，團結向前迎向更好的未來。

接著，賴清德以「天時、地利、人和」三大方向分享政府在產業布局方面的策略。就「天時」而言，面對全面智慧化時代，為確保台灣在下一個世代競爭優勢，行政院已推出「AI新十大建設」，預計投入1.5兆元，創造15兆元產值，至2040年前培育50萬名AI應用人才，並推動人才培育、「智慧創新算力中心」、「國網雲端算力中心」與穩定電力供應等四大基礎建設，同時發展量子科技、矽光子與機器人三項關鍵技術。最終目標要創造兆元產值的軟體平台、幫助中小企業升級轉型導入人工智慧、打造臺灣未來的智慧生活圈，讓台灣生活更便利、行政更具效率，也讓國家更有競爭力。

在「地利」方面，賴清德指出，中國對台灣構成威脅，但有道是「國無外患，國恆亡」，應將其轉化為臺灣更安全、更進步、更繁榮的力量。他重申，捍衛國家主權、維護民主自由生活方式、維持兩岸和平發展的努力不會改變；在對等尊嚴之下維持跟中國的對話交流、促進和平共榮的承諾也不會改變。

國防工業現在是全世界的顯學

賴清德說，前提是必須擁有堅強的國防，政府除年度國防預算外，也提出為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，要打造「台灣之盾」、建立智慧化的國防體系，並推動「國防工業」。國防工業現在是全世界的顯學，因此為了國家安全，在不對稱戰力下，台灣一定要大力扶植國防工業。

賴清德提到，全世界有能力打造自主國防工業的國家不超過十個，台灣絕對有這個條件，也是其中被點名的國家之一，絕對不能妄自菲薄。他說，在Covid-19時期，台灣能很快的全力生產製造口罩的機器，由此可以看出臺灣工業鏈的健全。從基礎工業到高科技產業，皆是國防工業發展的重要基礎。面對中國威脅，不僅要強化國家安全，也要順勢發展國防工業，帶動台灣經濟進一步升級轉型。因此這筆國防特別預算的功能不單是國防，也有相當大的一部分是在推動產業的發展。

在「人和」方面，賴清德提到，台灣因為中國的阻撓，在國際上處處打壓，即使台灣的條件都符合，是成熟的經濟體、也是民主自由法治國家，重視智慧財產權，可以為區域經濟帶來貢獻，但要參加多邊的區域經濟有其困難性。因此，從前總統蔡英文開始至今，台灣積極強化雙邊關係，已跟美國簽署首批「21世紀貿易倡議」，後續也會持續努力。另外，也簽訂了「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），台美將在此平台上進一步深化雙邊經濟合作，在對等關稅談判的條件下深化台美經貿合作。

賴清德提到，台灣也與英國簽訂了「提升貿易夥伴關係」（ETP），去年在此架構下，簽署投資、數位貿易、能源與淨零排放等三項協議；去年年底也與日本簽訂了數位貿易協議。這幾年來分別與臺灣重點投資的東南亞國家重簽「雙邊投資保障協定」及「避免雙重課稅協定」。他說，政府會持續強化台灣跟國際主要貿易夥伴的關係，讓台灣不僅可以站得穩，也可以走得遠；讓台灣的企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，希望太陽不管從什麼時候升起、在什麼地方升起，都可以照得到台灣企業，這就是台灣的經濟戰略。

最後，賴清德強調，台灣已經走到世界，走上世界舞台，也已經走進舞台的中心。台灣有能力可以讓國家更好，也有能力推動世界的進步繁榮發展。國際社會肯定台灣，大家也要對自己的國家有信心。期盼團結合作，共同的目標就是讓未來的台灣比現在更好，給年輕的一代一個更好的國家。