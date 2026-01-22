　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

▲▼總統賴清德出席「2026 CWEF天下經濟論壇」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「2026 CWEF天下經濟論壇」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德22日出席「2026 CWEF天下經濟論壇」時表示，國內人士曾主張「票投民進黨，青年上戰場」、「賴清德當選，外資將撤離，台灣經濟將崩潰」等論述，但這些事情都沒有成真。他說，台灣已經走到世界，走上世界舞台，也已經走進舞台的中心。台灣有能力可以讓國家更好，也有能力推動世界的進步繁榮發展，國際社會肯定台灣，大家也要對自己的國家有信心。

台灣不僅走出困局更爭取到更好機會

賴清德指出，當前世局確實動盪不安，容易讓人心慌眼茫，看不清方向。國際媒體《經濟學人》曾以封面和特稿形容台灣是「全球最危險的地方」，CNN知名記者札卡利亞（Fareed Zakaria）也曾在《GPS》節目中提出類似論述。他說，國內人士也曾主張「票投民進黨，青年上戰場」、「賴清德當選，外資將撤離，台灣經濟將崩潰」等論述。

賴清德表示，這些事情都沒有成真，俄烏戰爭和以哈戰爭接續發生，但台灣仍屹立不搖，台海仍維持相當程度的穩定，外資更大舉投資台灣。他說，事實上，在Covid-19疫情後，因為地緣政治持續動盪，全球產業供應鏈由長變短，民主陣營積極尋求「非紅供應鏈」，而台灣正是這條可信賴且安全之「非紅供應鏈」的據點。

賴清德提到，去年4月2日，美國川普總統祭出對等關稅，因2024年台灣對美國貿易順差高達739億美元，預計對台灣課予32%對等關稅，引起國內外人士擔心，以經貿為導向的臺灣恐難以走出困局。不過，台灣今天不僅走出困局，更爭取到更好的機會。

賴清德表示，政府全程掌握對等關稅相關議題，更全員投入，有需要時隨時開會，即時解決問題。政府同時進行全盤規劃，不僅評估台灣的優劣處，也站在美國的立場思考，更納入與周邊國家的競爭關係，確認最終方向後，全力投入。近日結果出爐，行政院鄭麗君副院長率領的談判團隊十分辛苦，對等關稅從原本的32%，到階段性的20%暫行關稅，現在更降到15%且不疊加，與台灣主要的競爭國家如日本、韓國站在同一起跑點。

尚未見百花盛開但已能感受春天氣息

賴清德指出，台灣企業不怕競爭，只要求公平；只要有與韓國、日本、歐盟相同的競爭條件，就是台灣企業最大的機會。去年，即使身處充滿不確定性的環境，台灣人民與企業仍交出一張亮眼的成績單，這何嘗不是臺灣經濟崛起的一年，經濟成長率高達7.37%，創15年來新高；失業率平均約3%，就業情況是25年來最好，同時股市收在2萬9千點以上。

賴清德說，今年才開始不久，股市已逼近3萬2千點，中經院也預估今年經濟成長率將達4.14%，顯示國際社會持續看好台灣。雖然尚未見百花盛開，但已能感受春天的氣息，台灣的經濟新局已經打開，並呼籲大家不要遲疑、不走回頭路，團結向前迎向更好的未來。

接著，賴清德以「天時、地利、人和」三大方向分享政府在產業布局方面的策略。就「天時」而言，面對全面智慧化時代，為確保台灣在下一個世代競爭優勢，行政院已推出「AI新十大建設」，預計投入1.5兆元，創造15兆元產值，至2040年前培育50萬名AI應用人才，並推動人才培育、「智慧創新算力中心」、「國網雲端算力中心」與穩定電力供應等四大基礎建設，同時發展量子科技、矽光子與機器人三項關鍵技術。最終目標要創造兆元產值的軟體平台、幫助中小企業升級轉型導入人工智慧、打造臺灣未來的智慧生活圈，讓台灣生活更便利、行政更具效率，也讓國家更有競爭力。

在「地利」方面，賴清德指出，中國對台灣構成威脅，但有道是「國無外患，國恆亡」，應將其轉化為臺灣更安全、更進步、更繁榮的力量。他重申，捍衛國家主權、維護民主自由生活方式、維持兩岸和平發展的努力不會改變；在對等尊嚴之下維持跟中國的對話交流、促進和平共榮的承諾也不會改變。

國防工業現在是全世界的顯學

賴清德說，前提是必須擁有堅強的國防，政府除年度國防預算外，也提出為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，要打造「台灣之盾」、建立智慧化的國防體系，並推動「國防工業」。國防工業現在是全世界的顯學，因此為了國家安全，在不對稱戰力下，台灣一定要大力扶植國防工業。

賴清德提到，全世界有能力打造自主國防工業的國家不超過十個，台灣絕對有這個條件，也是其中被點名的國家之一，絕對不能妄自菲薄。他說，在Covid-19時期，台灣能很快的全力生產製造口罩的機器，由此可以看出臺灣工業鏈的健全。從基礎工業到高科技產業，皆是國防工業發展的重要基礎。面對中國威脅，不僅要強化國家安全，也要順勢發展國防工業，帶動台灣經濟進一步升級轉型。因此這筆國防特別預算的功能不單是國防，也有相當大的一部分是在推動產業的發展。

在「人和」方面，賴清德提到，台灣因為中國的阻撓，在國際上處處打壓，即使台灣的條件都符合，是成熟的經濟體、也是民主自由法治國家，重視智慧財產權，可以為區域經濟帶來貢獻，但要參加多邊的區域經濟有其困難性。因此，從前總統蔡英文開始至今，台灣積極強化雙邊關係，已跟美國簽署首批「21世紀貿易倡議」，後續也會持續努力。另外，也簽訂了「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），台美將在此平台上進一步深化雙邊經濟合作，在對等關稅談判的條件下深化台美經貿合作。

賴清德提到，台灣也與英國簽訂了「提升貿易夥伴關係」（ETP），去年在此架構下，簽署投資、數位貿易、能源與淨零排放等三項協議；去年年底也與日本簽訂了數位貿易協議。這幾年來分別與臺灣重點投資的東南亞國家重簽「雙邊投資保障協定」及「避免雙重課稅協定」。他說，政府會持續強化台灣跟國際主要貿易夥伴的關係，讓台灣不僅可以站得穩，也可以走得遠；讓台灣的企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，希望太陽不管從什麼時候升起、在什麼地方升起，都可以照得到台灣企業，這就是台灣的經濟戰略。

最後，賴清德強調，台灣已經走到世界，走上世界舞台，也已經走進舞台的中心。台灣有能力可以讓國家更好，也有能力推動世界的進步繁榮發展。國際社會肯定台灣，大家也要對自己的國家有信心。期盼團結合作，共同的目標就是讓未來的台灣比現在更好，給年輕的一代一個更好的國家。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直升機墜毀阿蘇火山　業者黑歷史曝光
日本超商結帳「收據記得拿」　他曝驚喜優惠
霍諾德挑戰101　26→90樓傾斜設計是「最恐懼階段」
幻術大仙結婚了　正妹妻曝光
害死1家5口　李惠雯全認罪「花掉八成的錢」
最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

羅智強不滿「各機關念同一本經」　裁示38項新興計畫交付院會處理

總預算卡關！林俊憲譏藍白如三無產品　勸離任白委：歸隱田園補修憲法

提醒民眾遇攻擊三字訣　蔣萬安預告第3場「跨縣市」演練強度更高

失蹤F-16V黑盒子在2500公尺深海處　國防部打撈規劃曝

在野黨要求電視大辯論　綠：總預算付委不就能在立院公開辯論？

高中生北捷「持剪刀發呆」嚇壞乘客　蔣萬安：依法進行相關裁處

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

羅智強不滿「各機關念同一本經」　裁示38項新興計畫交付院會處理

總預算卡關！林俊憲譏藍白如三無產品　勸離任白委：歸隱田園補修憲法

提醒民眾遇攻擊三字訣　蔣萬安預告第3場「跨縣市」演練強度更高

失蹤F-16V黑盒子在2500公尺深海處　國防部打撈規劃曝

在野黨要求電視大辯論　綠：總預算付委不就能在立院公開辯論？

高中生北捷「持剪刀發呆」嚇壞乘客　蔣萬安：依法進行相關裁處

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

柴犬把桌腳當潔牙骨竟然啃斷了　奴才：6個月大功告成！

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

2026台灣燈會3月3日開幕　煙火秀點亮嘉義夜空

像在打兩個不同賽事！喬科維奇適應強風輕鬆晉級　大滿貫400勝只差一步

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

普丁幫川普算好了！　格陵蘭「值10億美元」美國買得起

丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃　聯名泡系拉麵套餐限時開賣　

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人　不法金額破486億韓元

新人尾牙抽中10萬「不願請客」　老鳥喊不會做人：這也捨不得花

【從從容容拯救沙發】貓咪嘔吐醞釀中...奴才完美接住還有時間抽衛生紙

政治熱門新聞

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

藍花蓮縣長初選民調出爐　游淑貞領先40.1%全面勝出

失蹤F-16V黑盒子在2500公尺深海處　國防部打撈規劃曝

文化幣擴大發放！13到22歲文化幣年年領1200點　203萬人可受惠

谷立言：自由不是免費！美國在島鏈拒止侵略　但也不應獨自承擔

新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩

國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？

沈伯洋：藍白因台積電表現好要賴來受審

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

北市藍綠表決大戰　蔣萬安二備金7.4億通過

台積電赴美設廠是掏空　律師：不敢放空都是嘴炮

更多熱門

相關新聞

總預算卡關！林俊憲譏藍白如三無產品　勸離任白委：歸隱田園補修憲法

總預算卡關！林俊憲譏藍白如三無產品　勸離任白委：歸隱田園補修憲法

立法院本會期剩最後7個工作天，中央政府總預算仍一字未審，而民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人確定請辭，將在2月1日正式離開立法院。民進黨立委林俊憲今（22日）表示，藍白陣營無視國家正常運作，將政治鬥爭視為日常，其行徑猶如中國的「三無產品」。對於即將在2月1日卸任的白委們，林俊憲也諷刺，希望他們回歸田園後「好好把憲法翻一翻」。

在野黨要求電視大辯論　綠：總預算付委不就能在立院公開辯論？

在野黨要求電視大辯論　綠：總預算付委不就能在立院公開辯論？

總預算至今一字未審　國防、部分民生部會重要施政受影響一次看

總預算至今一字未審　國防、部分民生部會重要施政受影響一次看

黃國昌攜出軍購機密75秒遭告發　陳揮文批：綠營不要沒事找事做

黃國昌攜出軍購機密75秒遭告發　陳揮文批：綠營不要沒事找事做

分析2026新北市長選情　郭正亮：蘇巧慧真的不強

分析2026新北市長選情　郭正亮：蘇巧慧真的不強

關鍵字：

賴清德在野黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面