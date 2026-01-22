　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算卡關！林俊憲譏藍白如三無產品　勸離任白委：歸隱田園補修憲法

▲▼民進黨中常會前台南立委郭國文、林俊憲陸續到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院本會期剩最後7個工作天，中央政府總預算仍一字未審，而民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人確定卸任，將在2月1日正式離開立法院。民進黨立委林俊憲今（22日）表示，藍白陣營無視國家正常運作，將政治鬥爭視為日常，其行徑猶如中國的「三無產品」。對於即將在2月1日離任的白委們，林俊憲也諷刺，希望他們回歸田園後「好好把憲法翻一翻」。

林俊憲表示，新的年度已經開始，大家都在準備過年、發春聯了，但很遺憾，今年的總預算到現在仍然躺在立法院；而藍白顯然也不太在乎這個國家的正常運作，這兩天，他們忙著在立法院彈劾賴清德。

林俊憲大酸，這種行為就像中國來的「三無產品」，憲法不懂、權力分立不懂、課責對象也搞不清楚，卻還能信心滿滿地浪費國會時間，把政治鬥爭當成日常。開審查會前氣勢萬鈞，一群人浩浩蕩蕩地在議場門口開記者會；結果真正開會時，議場卻空蕩蕩，小貓兩三隻，連自己人都懶得陪著把戲演完。

林俊憲說，但這其實也不意外，因為國民黨這樣早就不是一天、兩天了。真正讓他覺得遺憾的，是有幾位他在立院的好同事，2月1日就要離開了，但到最後一刻還是一意孤行，選擇跟著國民黨起舞。

「我只能在心裡默默許願，希望他們在歸隱田園之後，心靈得以沉澱，不再被這些世俗紛擾影響，好好在家把憲法翻一翻」，林俊憲表示，說不定哪天，有機會回到立法院，這門「憲政常識」還能補修及格。

▼林俊憲PO與哆啦A夢合影大酸藍白。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

▲▼民進黨立委林俊憲PO圖大酸藍白立委。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直升機墜毀阿蘇火山　業者黑歷史曝光
日本超商結帳「收據記得拿」　他曝驚喜優惠
霍諾德挑戰101　26→90樓傾斜設計是「最恐懼階段」
幻術大仙結婚了　正妹妻曝光
害死1家5口　李惠雯全認罪「花掉八成的錢」
最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

藍竹縣長初選爆黑函　陳見賢公開「無刑事證明」自清：我不是黑道

在野昔稱投綠青年上戰場、賴當選經濟崩潰　賴清德：這些都沒成真

羅智強不滿「各機關念同一本經」　裁示38項新興計畫交付院會處理

提醒民眾遇攻擊三字訣　蔣萬安預告第3場「跨縣市」演練強度更高

失蹤F-16V黑盒子在2500公尺深海處　國防部打撈規劃曝

在野黨要求電視大辯論　綠：總預算付委不就能在立院公開辯論？

高中生北捷「持剪刀發呆」嚇壞乘客　蔣萬安：依法進行相關裁處

新竹離譜員警收賄千萬包庇賭博業者　監院糾正警政署、竹市警局

勇消詹能傑殉職　蔣萬安率危安演練部隊默哀：任務結束辛苦了

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

柴犬把桌腳當潔牙骨竟然啃斷了　奴才：6個月大功告成！

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

2026台灣燈會3月3日開幕　煙火秀點亮嘉義夜空

像在打兩個不同賽事！喬科維奇適應強風輕鬆晉級　大滿貫400勝只差一步

出包5次還在飛！直升機墜毀阿蘇火山　「業者黑歷史」曝光

普丁幫川普算好了！　格陵蘭「值10億美元」美國買得起

丟臉！台遊客為拍照無視清萊白廟「禁停留令」　奈何橋上與人互毆

雞湯桑邀東京Ramen Mitaba來台快閃　聯名泡系拉麵套餐限時開賣　

柬埔寨詐騙園區大掃蕩！南韓包機押回73人　不法金額破486億韓元

新人尾牙抽中10萬「不願請客」　老鳥喊不會做人：這也捨不得花

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

藍花蓮縣長初選民調出爐　游淑貞領先40.1%全面勝出

失蹤F-16V黑盒子在2500公尺深海處　國防部打撈規劃曝

文化幣擴大發放！13到22歲文化幣年年領1200點　203萬人可受惠

谷立言：自由不是免費！美國在島鏈拒止侵略　但也不應獨自承擔

新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩

國防預算卡關　徐斯儉怒：國軍頭盔、防彈板哪一項不重要？

沈伯洋：藍白因台積電表現好要賴來受審

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

北市藍綠表決大戰　蔣萬安二備金7.4億通過

台積電赴美設廠是掏空　律師：不敢放空都是嘴炮

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台灣革命共產黨成立：推翻中華民國統治階級！

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復

台股新二哥！台達電觸漲停市值超車鴻海　美系外資上調目標價

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

《Moving異能2》奉皙確定換人演！

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

最夯影音

