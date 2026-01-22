總預算卡關！林俊憲譏藍白如三無產品　勸離任白委：歸隱田園補修憲法

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院本會期剩最後7個工作天，中央政府總預算仍一字未審，而民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人確定卸任，將在2月1日正式離開立法院。民進黨立委林俊憲今（22日）表示，藍白陣營無視國家正常運作，將政治鬥爭視為日常，其行徑猶如中國的「三無產品」。對於即將在2月1日離任的白委們，林俊憲也諷刺，希望他們回歸田園後「好好把憲法翻一翻」。

林俊憲表示，新的年度已經開始，大家都在準備過年、發春聯了，但很遺憾，今年的總預算到現在仍然躺在立法院；而藍白顯然也不太在乎這個國家的正常運作，這兩天，他們忙著在立法院彈劾賴清德。

林俊憲大酸，這種行為就像中國來的「三無產品」，憲法不懂、權力分立不懂、課責對象也搞不清楚，卻還能信心滿滿地浪費國會時間，把政治鬥爭當成日常。開審查會前氣勢萬鈞，一群人浩浩蕩蕩地在議場門口開記者會；結果真正開會時，議場卻空蕩蕩，小貓兩三隻，連自己人都懶得陪著把戲演完。

林俊憲說，但這其實也不意外，因為國民黨這樣早就不是一天、兩天了。真正讓他覺得遺憾的，是有幾位他在立院的好同事，2月1日就要離開了，但到最後一刻還是一意孤行，選擇跟著國民黨起舞。

「我只能在心裡默默許願，希望他們在歸隱田園之後，心靈得以沉澱，不再被這些世俗紛擾影響，好好在家把憲法翻一翻」，林俊憲表示，說不定哪天，有機會回到立法院，這門「憲政常識」還能補修及格。

▼林俊憲PO與哆啦A夢合影大酸藍白。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）