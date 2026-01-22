行政院通過資恐防制法修正草案　攻擊國家核心系統屬恐怖活動

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為完備資恐及資武擴防制相關法制，行政院會今（22日）通過法務部擬具之「資恐防制法」修正草案，並修正為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，明確定義攻擊國家基礎建設或核心系統，也屬恐怖活動。

行政院長卓榮泰表示，為因應國際社會對資助大規模毀滅性武器擴散風險高度重視，並回應亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑所需強化事項，本次修正本法名稱為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，納入資武擴防制，提升整體法制架構，並設置「資恐及資武擴防制審議會」，完善目標性金融制裁及可疑交易申報等制度。

另外，為強化國際合作，卓榮泰說明，新增條文禁止任何人與經聯合國安理會制裁，且經我國公告禁止或管制貿易之國家或地區從事貿易或貨物交易，全面提升我國打擊資恐及資武擴法制之完整性。本案送請立法院審議後，請法務部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

法務部指出，本次修正案將本法名稱修正為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，明確定義恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散，將攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統之行為，納入恐怖活動範圍，以作為後續犯罪與制裁規範之基礎。

草案也修正，資恐及資武擴防制審議會的組成與運作、指定目標性金融制裁名單之程序及要件、除名之程序及目標性金融制裁的禁止措施、酌留及許可等規定，改善我國於亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑被指之缺失，兼顧人權保障，並使目標性金融制裁制度運作更臻完善，以符合國際標準。

另外，也新增洗錢防制法第5條第1項至第3項所定之機構、事業或人員通報資產凍結及申報可疑交易之義務，以更有效防制資恐及資武擴違法行為。

此次修法也修正資助恐怖活動罪、資助恐怖分子或組織罪、資助受制裁者罪之要件，避免舉證門檻過高，造成實務適用困難，並新增資武擴行為相關罪責，以強化打擊資武擴違法行為。

修正洗錢防制法第5條第1項至第3項所定之機構、事業或人員違反法定義務之處罰規定，區分金融機構與指定之非金融事業或人員之不同，並於第20條第1項增列關於非法人團體之處罰依據；同時配合本法修正，酌修條文援引之條項次文字。

法務部指出，面對國際恐怖活動及資武擴風險持續升高，且資金流動形態日趨隱匿及跨境化，現行法制亟需與時俱進。本次資恐防制法修正草案兼顧人權保障與國家執法需求，全面強化相關行政制裁、金融監理及刑事責任，與國際洗錢防制、打擊資恐及資武擴之制度緊密接軌。