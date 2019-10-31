外交部次長徐斯儉飛吐瓦魯見新總理　諾魯總統擬12月來台訪問

▲總統蔡英文先前拜訪吐瓦魯。（圖／採訪團提供）



記者陶本和／台北報導

外交部政務次長徐斯儉將於11月5日至7日率團訪問太平洋友邦吐瓦魯，期間將會晤新任總理拿塔諾（Kausea Natano）、外長柯飛（Simon Kofe），討論未來合作方向。據了解，除了徐斯儉去訪之外，拿塔諾與諾魯新任總統安格明（Lionel Aingimea）也正在安排，預計將於12月來台訪問。

在今年9月份時，連續丟掉吉里巴斯與索羅門群島2南太平洋友邦，剩下馬紹爾群島、帛琉、諾魯、吐瓦魯4國。當時就有風聲指稱，中國大陸不排除在2020大選前，再斷我邦交，其中第一個被點名的國家就是吐瓦魯。

過去就有外媒報導且多次提出警告，原本立場親台的吐瓦魯總理索本嘉落馬，選出了新的總理拿塔諾，此一變動的確可能會影響到台吐之間的邦交關係。

當時我駐吐瓦魯大使蘇仁崇向外媒表示，數十年前大陸曾試圖拉攏吐瓦魯，最後以失敗告終，「可以看到對岸無所不用其極搶奪我國邦交國，但吐瓦魯關係穩定，不受影響」。

對於跟吐瓦魯之間的邦交關係，徐斯儉已經敲定要於11月5日至7日率團前往訪問，期間規劃會晤新任總理拿塔諾（Kausea Natano）、副總理陶敏德（Minute Taupo）、外長柯飛（Simon Kofe）等人。

外交部亞東太平洋司司長葛葆萱31日表示，這次不會簽署新的合作協定，吐瓦魯新總理上任後，這是首次台灣高階官員訪問吐瓦魯，主要先了解未來希望推動的雙邊合作項目。另外，據了解，除了徐斯儉去訪之外，拿塔諾與諾魯新任總統安格明（Lionel Aingimea）也正在安排，預計將於12月來台訪問。

▼吐瓦魯「親台派」總理索本嘉Enele Sopoaga落馬。（圖／達志影像／美聯社）



▼外交部政務次長徐斯儉。（圖／記者徐斌慎攝）