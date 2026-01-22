文化幣擴大發放！13到22歲文化幣年年領1200點　203萬人可受惠

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為鼓勵青少年文化體驗、支持藝文產業發展，文化部自112年起推動文化幣政策，平均領取率達8成、使用率超過9成，成效領先歐洲施行各國，台灣也成為亞洲地區目前唯一常態發放的國家。在行政院支持下，文化幣逐年擴大發放範圍，今年將全面常態化發放13-22歲每人1200點文化幣，總計將發放203.6萬人。也就是說，台灣青少年自13歲起，將有長達10年擁有文化幣陪伴，展開文化探索旅程。

行政院長卓榮泰指出，文化幣從112年開辦，發放對象為18歲至21歲青年；113年開始，再擴大發放範圍16歲至22歲青年；114年再向下延伸，新增加13歲至15歲每人600點；今年則全面擴大為13歲至22歲每人1200點，從國中生到大學生，總計將發放203.6萬人。

卓榮泰進一步說，文化幣今年從1月1日開始發放到第19天，已有超過4成符合資格的民眾領取，約略有81.4萬人，推動成效良好，請文化部持續積極辦理，並結合110處文化基地，鼓勵青少年於寒假期間善用文化幣，持續引導青少年探索更多元的文化，推動文化產業深耕。



文化部表示，文化幣除了發放點數，同時依據藝文產業類型推出相應的多元加碼誘因，例如獨立書店2點送1點、表演藝術票券5折青年席位、結伴看國片加碼點數、博物館通行證優惠等，不僅增加青少年體驗各類型藝文消費誘因，並有效引導資源挹注各藝文產業，整體達成「青少年喜愛、藝文產業有感」成效。文化部指出，115年自元旦開放領用至今僅約20天，已有約81.5萬人完成領取，領取率達40%，累計使用1.9億元。

在產業面部分，據出版產業回饋，文化幣帶動部分出版社銷售量成長最高達90%；票券平台售票資料亦顯示，約有5成青少年因文化幣而持續購票，逐步培養自發性的藝文參與習慣；國片除創造9,829萬元票房，亦有超過8成上映國片具文化幣消費紀錄，部分熱門國片票房金額佔比約達3成，對國片市場帶來實質助益。



文化部表示，出生日期在93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。更多資訊可參考文化幣官方網站：https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/。

另外，客委會於去年推出的1000元客家幣，發放對象包含通過114年客語認證者、獲表揚的歷年客語家庭成員，以及18歲至49歲中籤抽籤民眾，使用期限自114年8月1日至115年6月底止。而結算至去年底，累計消費金額將近1億元，其中逾7成屬跨居住地消費。