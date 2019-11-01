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中共四中全會公報出爐！北京加強港澳治理　首提「特別行政區法律制度和執行」

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▲▼十一前夕　習近平：堅持九二共識「推動兩岸關係和平發展」（圖／翻攝央視）

▲中共總書記習近平31日在會上連兩次提及對台方針。（圖／翻攝央視）

記者張靖榕／綜合報導

中共第十九屆四中全會31日在北京閉幕，會後發表會議公報；內容中首次提及中共最高領導層要在港澳特別行政區建立「維護國家安全的法律制度」，為公報一國兩制的論述首見，標誌出北京當局對香港治理的政策出現轉彎。外界視此一說法為北京加強管制香港的力道。

港澳特別行政區管制力道加強

中共本次四中全會於28日到31日舉行，中共總書記習近平週四（31日）代表中共中央政治局向全會作工作報告，對於近日香港和台灣問題，習近平連兩次提到，「要完善一國兩制體制，推進和平統一，繼續保障台灣民眾福祉，堅決反對台獨勢力。」

《新華社》引述公報內容中指出，要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，中國必須在「一國兩制」下，依照憲法和基本法對香港、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。

公報提及對台方針，「要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一。」

▲中共第十九屆四中全會28日到31日在北京召開。（圖／記者任以芳攝）

▲中共第十九屆四中全會28日到31日在北京召開。（圖／翻攝新華社）

國家治理體系和治理能力現代化

公報中除維持一貫「堅持和完善一國兩制制度體系」，也針對「國家治理體系和治理能力現代化」，訂下2035年基本實現，2049年全面實現的目標，要「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，是全黨的一項重大戰略任務。」

公報內容對於中共未來要「堅持和完善」的制度體系也包括，對於中國特色社會主義法治體系、特色社會主議行政體制，以及社會主義的基本經濟制度、先進文化制度，還有中共對人民軍隊的絕對領導制度、黨和國家監督體系等，「東西南北中，黨政軍民學，黨是領導一切的。」

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