知道蔡賴配是「定心丸」　賴清德：幫蔡英文助選是責任所在

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德輔選列車正式啟動！1日台北市首場站台行程，獻給在初選時力挺自己的「港湖女神」高嘉瑜。面對記者提問，「蔡賴配」對支持者來說是「定心丸」，賴清德回應他知道這樣的看法，至於幫蔡英文輔選，是自己的責任所在。





▲賴清德、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德陪著高嘉瑜掃街魅力十足，沿路民眾搶著握手、合照。有著「最強組合」封號的「蔡賴配」漸明朗，但到目前都還沒正式定案，不過，高嘉瑜掃街時卻是熱情向民眾拉票，「要支持蔡賴配喔！」讓一旁的賴清德也拿她沒轍。

其中，賴清德與高嘉瑜至蔬果攤，賴清德先帶領民眾喊「高嘉瑜凍蒜」。高嘉瑜等到賴清德一說完，接著開口高喊「蔡賴配凍蒜」，賴清德也被逗樂，跟著笑出來，記者問到賴清德怎麼看，他笑答，「難怪媒體這麼喜歡妳」。

提到「蔡賴配」對許多支持者而言是定心丸，賴清德受訪時回應，「對，對蔡賴配，有許多這樣的看法，但是我之前多次報告，不管我到美國輔選，或國內幫蔡英文助選，都是基於我的責任，因為我參加初選，我幫他助選是民主，也是責任所在。」

賴清德強調，要讓鄉親父老知道，「我一直都在，未來台灣大局，請大家一起站出來，讓蔡英文總統高票當選，民進黨國會過半。」他也提到，參選過都知道開票前都不能鬆懈，每一分力量都要凝聚，每一分努力都要盡全力。

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