　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

知道蔡賴配是「定心丸」　賴清德：幫蔡英文助選是責任所在

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長賴清德輔選列車正式啟動！1日台北市首場站台行程，獻給在初選時力挺自己的「港湖女神」高嘉瑜。面對記者提問，「蔡賴配」對支持者來說是「定心丸」，賴清德回應他知道這樣的看法，至於幫蔡英文輔選，是自己的責任所在。

▲賴清德、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德陪著高嘉瑜掃街魅力十足，沿路民眾搶著握手、合照。有著「最強組合」封號的「蔡賴配」漸明朗，但到目前都還沒正式定案，不過，高嘉瑜掃街時卻是熱情向民眾拉票，「要支持蔡賴配喔！」讓一旁的賴清德也拿她沒轍。

其中，賴清德與高嘉瑜至蔬果攤，賴清德先帶領民眾喊「高嘉瑜凍蒜」。高嘉瑜等到賴清德一說完，接著開口高喊「蔡賴配凍蒜」，賴清德也被逗樂，跟著笑出來，記者問到賴清德怎麼看，他笑答，「難怪媒體這麼喜歡妳」。

提到「蔡賴配」對許多支持者而言是定心丸，賴清德受訪時回應，「對，對蔡賴配，有許多這樣的看法，但是我之前多次報告，不管我到美國輔選，或國內幫蔡英文助選，都是基於我的責任，因為我參加初選，我幫他助選是民主，也是責任所在。」

賴清德強調，要讓鄉親父老知道，「我一直都在，未來台灣大局，請大家一起站出來，讓蔡英文總統高票當選，民進黨國會過半。」他也提到，參選過都知道開票前都不能鬆懈，每一分力量都要凝聚，每一分努力都要盡全力。

其他人也看了這些新聞...

► 台灣民意基金會／蔡英文51.3%、韓國瑜33.9%　差距縮小至17％
► 聯合報民調／蔡英文支持度領先12百分點　韓國瑜懂民心狂贏11百分點
► 「了解民心」民調大勝蔡英文11％！　韓國瑜：因為我苦民所苦

更多熱門新聞...

► 顧問團笑不出來！韓國瑜答退休政策：我年輕喝酒打屁唱歌最快樂
►  不在乎被丟雞蛋抗議　韓國瑜：我一絲絲漣漪都沒有　下次可以改射紙飛機
► 「台灣阿成」臉書宣布選總統　要讓民進黨、國民黨「挫A彈」

超越藍綠，就靠她了

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
「台男娶越南妹」社團真相！網曝美女照誘私訊：每人至少損失60
李興文兒嗆：台灣人沒幽默感　「高學歷背景曝」1年前才拿大麻自
李興文兒裸身大鬧IKEA　警方找到本人帶回偵訊
中職／中信兄弟宣布撤換伯納　新任總教練未確定
駕駛注意！「挺韓貪食蛇車隊」北市大遊行　下班看交管區避塞車
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

太陽花學運警察要賠百萬　孫大千：基層警難道沒基本人權？

民眾黨李旻蔚文宣放蔡英文　民進黨嗆撤除：總統唯一支持余天

韓國瑜提學貸免息遭教育部打臉「有風險」　曾銘宗酸：是指每月套利265元？

女兒遭詛咒「死了才好」　蔡沁瑜揭瘡疤：才兩歲就得白血病

蔡政府憂「學貸免息」被套利　韓國瑜競辦：別把年輕人當賊

開吉了！高市議會流血衝突　綠議員提告藍議員「傷害、強制罪」

千星雲集挺韓！百名退將週六造勢：下架蔡英文我們責無旁貸

國民黨批選前大撒幣　蘇貞昌：福國利民不斷做！對手見不得執政做得好

藍營轟太陽花國賠　蘇貞昌：給政府啟示「主政者一定要解民怨、會做事」

2日可望同台賴清德　蔡英文：盼集結全黨最大力量！總統要贏國會過半

2019全球百大科技研發獎　台灣科技專案勇奪5大獎

態度神差距！她素顏去超商...店員「包裹自己找」　氣質妹驚：他沒發現是我

5男撿屍14歲少女「輪流洩慾」竟無罪！　西班牙法庭：被告沒有暴力威脅

中信盃黑豹旗／美和延長賽再見保送　陸興幸運晉級64強

美國第2大「固鉑輪胎」重返台灣！3款新品公路越野全都顧

參加三鐵突暈倒！　林又立昏迷醒來後說不出話來

中職／3年用2位外籍教頭　中信兄弟將改回本土總教練？

【名家看經濟】吳明澤／中國大陸要繼續「保6」嗎？

賴祥蔚／請問蔡英文與韓國瑜，台灣要如何落實新聞自由？

桃園高中生無照駕駛1死1傷　校方：低收入戶協助家屬處理善後

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

台北短髮妹酒醉回家！保全電梯內壞壞「揮手離開」…她清醒怒告

政治熱門新聞

范世平4點評韓國瑜：毛澤東式打法

前國策顧問病逝　友透露四個牽掛

韓國瑜提「改變飲食習慣」解決豆皮滯銷　柯文哲放聲狂笑

圖／髮夾彎！三張照看蔡英文前後不一

挺韓大遊行下午北市開繞　韓國瑜大哥出席參加

1101北市挺韓大遊行　5張圖看懂路線

北市管理條例出爐：颱風天停止外送、外送員強制保險

高雄市議會爆全武行！2議員傷勢曝光

韓國瑜搶攻青年票：學貸利息政府出！

邱于軒指一頓飯花5萬　尹立痛斥

太陽花國賠　郝龍斌：砸政院還賺錢

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

北市顧問性騷擾黃瀞瑩　瘋狂傳LINE、打電話對話曝光

黃國昌兒連環砲質詢　「你不知道DC與漫威是死對頭？」

更多熱門

相關新聞

國民黨批選前大撒幣　蘇貞昌：福國利民不斷做！對手見不得執政做得好

國民黨批選前大撒幣　蘇貞昌：福國利民不斷做！對手見不得執政做得好

面對國民黨批評蔡政府近來補助政策多，是選前大撒幣。行政院長蘇貞昌1日受訪時回應強調，福國利民的事政府不斷做，是對手見不得執政做得好，才會酸言酸語。

百名退將：下架蔡英文我們責無旁貸

百名退將：下架蔡英文我們責無旁貸

2日可望同台賴清德　蔡英文：盼集結全黨最大力量！總統要贏國會過半

2日可望同台賴清德　蔡英文：盼集結全黨最大力量！總統要贏國會過半

賴神輔選列車全面開跑　賴清德再喊：讓蔡英文高票當選！國會過半

賴神輔選列車全面開跑　賴清德再喊：讓蔡英文高票當選！國會過半

韓國瑜喊政府幫學生繳學貸利息　蘇貞昌批：對辛苦繳稅國人不公平

韓國瑜喊政府幫學生繳學貸利息　蘇貞昌批：對辛苦繳稅國人不公平

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文賴清德蔡英文高嘉瑜蔡賴配

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

11月新制懶人包！星光郵局上線了

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面