雲林福興宮太平媽2日起轎　蔡英文柯文哲到場！韓國瑜沒法來

▲西螺福興宮依例將第一張遶境香條，貼在西螺大橋南端橋頭鐵拱上，宣告媽祖鑾轎將行經大橋跨越濁水溪。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

雲林縣西螺福興宮太平媽祖2日起駕，將跨越西螺大橋出巡遶境雲、彰兩縣255間宮廟展開為期16天15夜徒步530 公里大會香遶境活動。從早到晚都有重量級政治人物到場，包括台北市長柯文哲、總統蔡英文及國民黨主席吳敦義都會與會參加，相關人士指出，原定「雲林女婿」韓國瑜將到場一起抬轎出宮遶境，如今因有其他行程而取消。

西螺福興宮今年遶境彰化、雲林2縣大會香，原為期15天，在彰化縣田中鎮乾德宮媽祖廟管理委員會及地方仕紳盛情邀約下，獲得西螺媽祖太平媽允筊，遶境會香活動增加1天，為期16天15夜，行經15鄉鎮、255間宮廟，11月2日晚間9點起駕，施放10分鐘、橫寬規模達1公里的西螺大橋百萬高空煙火秀，恭送媽祖出城。

而為了福興宮這個盛大的宗廟慶典，上午9點柯文哲到場、下午5點總統蔡英文、國民黨主席吳敦義將於晚間8點參加，三人分別安排三個時段，屆時也將由吳敦義抬轎陪同太平媽一起遶境。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，太平媽鑾駕遶境駐駕廟宇、縣市、起駕及回鑾等日期，經過誦經祈福後，依遶境路線沿途貼，告知當地信眾媽祖鑾駕將經過貴福地遶境賜福， 第1天駐駕彰化縣溪州水尾，第2天彰化溪州天后宮、第3天太平媽鑾駕將首次抵田中鎮遶境，並駐駕田中鎮乾德宮作客。

廟方除了會香遶境外，並舉辦「2019螺陽迎太平」西螺太平媽祖文化祭系列活動，將由10月26日登場，精彩活動有寶寶古禮抓周、寶寶爬行比賽，27日西螺媽祖太平媽祈福馬拉松，11月1日晚間起駕戲邀請明華園戲劇總團精彩演出，11月2日晚間西螺太平媽起駕大典，晚上9點西螺大橋施放高空煙火秀，11月3日舉辦第11屆太平媽三對三籃球賽，11月17日太平媽回鑾太平戲由國寶大師黃俊雄演出精彩的布袋戲，歡迎全國民眾來到雲林西螺看表演、賞煙火、拜媽祖。

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