小英台南競總開箱　打造全台最友善的競總

▲台南小英競選總部11月1日開箱，本次的主軸是「寵物友善，台南共好」，歡迎市民攜家帶眷，與毛小孩一起來了解台南美好的地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南小英競選總部11月1日開箱，由發言人蔡麗青為市民介紹全台灣最友善、最有質感的競選總部，本次的主軸是「寵物友善，台南共好」，歡迎市民攜家帶眷，與毛小孩一起來了解台南美好的地方。

蔡麗青表示，台南是一個友善的城市，也是最重視動物保護的城市。為了讓競選總部更平易近人，將這裡打造成寵物友善的空間，並預告接下來在這裡也會舉辦「狗聚」、「貓聚」，並請專業醫生來分享認養流浪動物的相關知識。

現場也播放競選總部主任委員黃偉哲親自介紹總部的影片，並由工作人員楊亭鈺導覽競選總部的台南元素，例如把老屋常見的花磚鑲嵌進桌子上，也把台南六甲最盛開的火鶴花也帶進辦公區，在這裡還可以看見象徵古蹟的台南紅、象徵台南甜味的水果，以及象徵象徵台南先民的西拉雅圖騰壁紙。

蔡麗青強調，黃偉哲主委為了要讓競選總部與市民更貼近，希望這個總部也是一個「案內所」，提供來訪台南的旅客，最精選的旅遊玩樂資訊。所以現場除了提供毛小孩交流的區域，也有專人介紹台南最好玩的景點，以及分享台南最有名的小吃與農特產。

為了彰顯台南是六都綠能發電最充沛的城市，競選總部提供手機充電休息的地方，電力來源是屋頂的太陽光電。黃偉哲主委希望藉此推廣小英總統的綠能政策，綠電不但與市民生活息息相關，也是台南吸引國際投資的重要原因。

蔡麗青強調，小英總統也是一位愛毛小孩的人，競選總部接下來會邀請總統帶第一家庭的蔡想想來台南，向民眾說明動物保護與政府的施政息息相關，你我手中的一票，可能決定流浪動物未來的命運。所以在2020，台灣一定要贏，我們一起守護這個對萬物友善的城市。

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