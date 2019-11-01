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韓國瑜民調持續落後　郭台銘幕僚點出救選情兩步驟

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▲▼韓國瑜桃園 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜民調持續落後，鴻海創辦人郭台銘幕僚高虹安接受中評社專訪時表示，從大數據分析，韓國瑜挽救選情有兩個步驟，第一，國民黨大老站出來挺韓國瑜，展現團結氣勢，提高在泛藍的支持度，讓選情回到五五波；第二，爭取中間選民的支持。

高虹安表示，近期多份民調顯示韓國瑜與總統蔡英文的差距有10%上下，外界認為無法爭取中間選民是主因，不過她認為泛藍支持者未全力力挺也是關鍵。

高虹安說明，民調顯示泛綠支持蔡英文高達90%，泛藍支持韓國瑜卻70%不到，在此前提下，不受總統或立委參選人影響的不分區立委政黨支持度，國民黨有29%的支持度，民進黨則是27%，代表藍綠支持者若「歸隊」，蔡英文與韓國瑜其實是五五波。

高虹安指出，國民黨整合問題，不是郭台銘支持韓國瑜就能解決，像郭台銘一說要與黨主席吳敦義見面，隨即引發郭粉退群表達不滿就可以看出；加上國民黨大老挺韓國瑜顯得猶豫不決，很多危機處理沒處理好，像是私菸案、300萬等事件，選民都認為會是好題材，但國民黨沒有砲火猛烈攻擊。

高虹安認為，韓國瑜挽救選情有兩大步驟，國民黨大老站出來支持韓國瑜，展現團結氣勢，提升在泛藍的支持度，讓選情回到五五波，這對挽救選情是相對容易的任務；接下來是爭取中間選民的支持，但中間選民難以認同韓國瑜的個人形象，短時間很難扭轉。

▲▼永齡基金會顧問高虹安。（圖／ETtoday攝影中心）

▲高虹安。（資料照／ETtoday攝影中心）

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