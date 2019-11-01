預估明年投票率創新低韓國瑜將得利　柯文哲：他的粉比較鐵

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選時間接近，國、民兩黨選戰持續加溫，日前請假全力投入選舉的韓國瑜，近來聲量上漲，逼近尋求連任的總統蔡英文。對此，台北市長柯文哲評估，一定會拉近，至於會不會黃金交叉，要看誰的失誤少。另外，柯也預測，明年投票率應會創新低，若是此狀況，得利者應該會是韓國瑜，因為韓粉比較鐵。

國民黨議員張斯綱總質詢時，問及藍綠議題。柯文哲說，估計明年投票率會比66%低很多，估計2020會低更多，但是低多少要看，「還有七十天，很難講，若照目前打法會低很多，因為很無聊」。張斯綱繼續追問，投票率低很多對誰有利？柯文哲說，相對來說，對韓國瑜好一點，因為他的粉比較鐵。

至於是否會暗示自己的鐵粉做投票取向？柯文哲說，「不會啦，現在都沒有」。張斯綱接著引用數據，指柯粉中有20%要轉投蔡、20%轉投韓，20%不投，而郭粉則是44%轉蔡、26%轉韓、30%不投，對此柯文哲說，跟自己了解的差不多。

而會不會鼓勵大家多投票？柯文哲說，很難拉，要教民眾去投票也要有動機，自己都覺得明年投票率很難拉高，很困難。

另外，戴錫欽則問到，是否會暗示柯粉支持特定候選人？柯文哲說，至少到現在都沒計畫，現在去投票動機很低。柯也說，投票率低的話對民眾黨不是好事，可能要訴諸理性，要民眾為了台灣未來走出家門到投票所投下。

至於會不會鼓勵民種只投政黨票不投總統票？柯文哲說，不好意思這講，反正還有70天，我現在也沒想法，目前也沒有規劃。柯文哲說，他的支持者都是高度理性、都是鍵盤客。戴反問，是否意味藍綠支持者不理性？柯苦笑說，看分析上很明顯，他的支持者都是45歲以下高學歷。



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