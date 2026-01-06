　
    • 　
>
國際

機師薪資單曝光！　網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

機師對很多人而言是夢幻職業。（示意圖，Pexels）

▲機師對很多人而言是夢幻職業。（示意圖／Pexels）

圖文／鏡週刊

機師對許多人而言是夢幻職業。近日一張機師薪資單在網路瘋傳，根據資料顯示，一名任職僅2.5年的機師，年收入竟逼近30萬美元（約新台幣950萬元），高薪程度震撼不少人。

飛行2年半年收多少？　薪資單曝光掀熱議

根據《每日郵報》報導，網友Corbin Williams在社群平台X分享機師薪資單，顯示一名機師服務於美國西南航空（Southwest Airlines）。他發文：「在西南航空當機師2.5年，年薪30萬美元。如果做自己熱愛的事情，也能拿到這樣的薪水，會是什麼感覺？」

細看這份薪資明細，該名機師截至目前的年度總收入已達292,260.62美元（約新台幣920萬元），而光是2025年12月1日至15日短短半個月，就進帳16,762.47美元（約新台幣52.7萬元）。即便扣除稅金、保險等支出，實際到手的收入仍高達10,957.32美元（約新台幣34.5萬元）。

一份西南航空機師的薪資單曝光，掀起熱議。（翻攝X@corbinwilliams）

▲一份西南航空機師的薪資單曝光，掀起熱議。（圖／翻攝X@corbinwilliams）

時薪破萬？　另一名機師薪資同樣驚人

此外，另一份疑似為美國航空（American Airlines）機師的薪資單，上月同樣在論壇Reddit掀起話題，該名機師公開薪資明細，顯示他基本時薪高達361美元（約新台幣1萬1,365元），年收入逼近50萬美元（約新台幣1,575萬元）。

薪資單顯示，這名機師在短短兩週內就賺進35,963.66美元（約新台幣113萬元），其中最大宗收入來自95小時的飛行時數。除了薪資外，還包含利潤分紅、夜航加給，甚至連接受酒精與藥物隨機檢測，都能獲得補貼。

貼文曝光後，大批網友直呼「太誇張了」「完全不敢相信」。有人感嘆「他一天賺的錢，等於我一個月的收入。」還有人笑說：「我已經33歲了，現在轉行當機師，還來得及嗎？」


每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

鏡週刊機師薪資

