177年撒隆巴斯藥廠傳私有化　消息一出股價直接漲停

記者楊庭蒝／綜合報導

日本久光製藥執行長中冨一榮近日評估收購公司全部股份、推動下市，擬將這家擁有百年歷史、以撒隆巴斯痠痛貼布聞名的藥廠私有化，整體交易估值上看4500億日圓（約新台幣906億元），消息曝光後，引發市場高度關注。

據《彭博》報導，久光製藥創立於1847年，主要研發與銷售處方藥及藥局常用藥品，在亞洲多地具有高知名度。知情人士透露，中冨一榮掌控的實體正尋求收購所有在外流通股票，目前公司市值約3380億日圓，收購資金將由銀行提供融資。

市場消息傳出後，久光製藥6日一度暫停交易，恢復交易後股價急漲，終場大漲15.5%、收在5200日圓。公司隨後發布聲明證實，確實正在評估私有化方案，相關細節將於後續對外說明。

近年來日本企業下市案例持續增加，主因在於監管要求日益嚴格、投資人要求提升市值與公司治理壓力升高，去年併購與重整相關的下市案件數創下新高，東京證券交易所上市企業家數也出現十多年來首度下滑。久光製藥的同業大正製藥已於2024年完成私有化，強調可更專注於中長期經營策略。

營運面方面，久光製藥曾於去年10月表示，受日本政府推動平價學名藥政策、要求藥品降價影響，加上撒隆巴斯在日本銷售表現轉弱，截至2025年3月至8月的營業利益年減9.7%、降至81億日圓（約新台幣16億元）。公司同時宣布，未來將投入超過1500億日圓（約新台幣302億元）於研發與策略投資，期望改善獲利結構並拓展海外市場。