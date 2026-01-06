　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

▲新北表揚6特約獸醫。（圖／新北市動保處提供）

▲特約獸醫師執行畜牧場疫苗預防注射。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年1月6日為獸醫師節，新北市政府動保處向駱清波、蔡長壽、黃佳重、邱壬癸、容傳璽及彭明發等6位特約獸醫師致上最高敬意，感謝他們數十年投入畜牧場防疫檢診工作，並在新北市2025年非洲豬瘟防疫期間與動保處密切合作，深入全市各養豬場進行疫情訪視、防疫宣導與健康管理，成功遏止疫情發生，守護新北市產業安全。

特約獸醫師可以說是防疫最前線，對牧場做好疫苗通報、疫苗施打、飼養管理與疾病監測甚為重要。像非洲豬瘟等高度威脅產業的重大疫病，就仰賴第一線獸醫師即時監測與專業判斷，一旦有疏漏就會造成防疫破口。新北市幅員遼闊，多數養豬場位處偏遠地區，獸醫師單趟出診動輒上百公里，因此從事牧場的特約獸醫師有減少趨勢。動保處有鑒於此，特別加強特約獸醫師培養，每年辦理教育講習外，提供防疫設備及物資，讓更多獸醫師加入行列，於第一線即時阻斷疫情傳播風險，促進產業永續發展。

▲新北表揚6特約獸醫。（圖／新北市動保處提供）

▲駱清波獸醫曾任新北市獸醫師公會理事長。

其中，曾任新北市獸醫師公會理事長的駱清波，是從事新北市牧場防疫工作最久的獸醫，已逾三十年。從82年開始擔任林口農會獸醫，就從事豬、牛、雞等經濟動物診療及防疫工作。當時台北縣養豬超過16萬隻，每天要打豬瘟疫苗及為豬隻診療，忙得不可開交。

後來因日漸都市化及環保問題，豬隻減少到現在的5萬隻，他也離開農會自行開業。其他獸醫師多數轉型成為小動物獸醫師，只有他仍和其他5位特約獸醫師堅守畜牧防疫診療工作，開車穿梭各牧場替動物看診，並協助疫情訪視及豬丹毒等疫苗注射工作，長期擔任新北市畜牧特約獸醫，為新北市畜牧防疫工作貢獻良多。

新北市動保處長楊淑方表示，特約獸醫師是動物防疫體系中不可或缺的重要支柱，感謝6位特約獸醫師多年來對畜牧防疫工作的付出與堅守。未來將持續檢討並研議相關配套措施，強化特約獸醫制度，吸引更多年輕獸醫投入畜牧防疫行列，共同守護新北市畜牧產業永續發展及市民健康安全。

▲新北表揚6特約獸醫。（圖／新北市動保處提供）

▲特約獸醫容傳璽協助疫情訪視。

▲新北表揚6特約獸醫。（圖／新北市動保處提供）

▲特約獸醫邱壬癸協助疫情訪視。

▲新北表揚6特約獸醫。（圖／新北市動保處提供）

▲特約獸醫師牧場檢診防疫最前線。

【更多新聞】

►海象不佳！港籍貨輪外海遭浪打落23貨櫃　基隆海巡隊尋獲3只

►暖實力傳承！基隆工商婦女領袖交棒　邱佩琳見證女力永續

►基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

►1年嘿咻200次！搞大15歲女友肚子　基隆男獲原諒輕判6月

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！
直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！官方回應曝

黃仁勳「兆元宴」又要來了！最快1月再訪台灣　3大主要行程曝光

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

地方熱門新聞

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

弱勢生活補助金今年加碼發放

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

楊梅、復興橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變機制

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

陳亭妃民調穩定領先逾一年鐵馬直播串連37區展現硬實力

桃園推動低碳祭祀　春節前全面上線

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場全力衝刺民進黨初選

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

更多熱門

相關新聞

阿彌陀佛聖誕　侯友宜赴樹林參拜

阿彌陀佛聖誕　侯友宜赴樹林參拜

今（5日）為農曆11月17日阿彌陀佛聖誕，新北市長侯友宜一早前往樹林區光明寺及慈恩宮參拜祈福，恭祝阿彌陀佛聖誕千秋，並祈願市政推動順利、市民平安喜樂。侯友宜表示，信仰是安定人心的重要力量，市府也將持續推動托育、長照等政策，打造安居樂業的新北市。

三生永續！新北推百萬人種百萬樹全民行動

三生永續！新北推百萬人種百萬樹全民行動

新北動保處3關鍵措施　全面強化養豬場防線

新北動保處3關鍵措施　全面強化養豬場防線

重溫12強冠軍之路　侯友宜勉小球員堅持追夢

重溫12強冠軍之路　侯友宜勉小球員堅持追夢

萬里台2線過彎疑恍神　轎車飛越分隔島翻覆

萬里台2線過彎疑恍神　轎車飛越分隔島翻覆

關鍵字：

新北市動保處特約獸醫防疫畜牧

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面