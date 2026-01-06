獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

▲特約獸醫師執行畜牧場疫苗預防注射。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年1月6日為獸醫師節，新北市政府動保處向駱清波、蔡長壽、黃佳重、邱壬癸、容傳璽及彭明發等6位特約獸醫師致上最高敬意，感謝他們數十年投入畜牧場防疫檢診工作，並在新北市2025年非洲豬瘟防疫期間與動保處密切合作，深入全市各養豬場進行疫情訪視、防疫宣導與健康管理，成功遏止疫情發生，守護新北市產業安全。

特約獸醫師可以說是防疫最前線，對牧場做好疫苗通報、疫苗施打、飼養管理與疾病監測甚為重要。像非洲豬瘟等高度威脅產業的重大疫病，就仰賴第一線獸醫師即時監測與專業判斷，一旦有疏漏就會造成防疫破口。新北市幅員遼闊，多數養豬場位處偏遠地區，獸醫師單趟出診動輒上百公里，因此從事牧場的特約獸醫師有減少趨勢。動保處有鑒於此，特別加強特約獸醫師培養，每年辦理教育講習外，提供防疫設備及物資，讓更多獸醫師加入行列，於第一線即時阻斷疫情傳播風險，促進產業永續發展。

▲駱清波獸醫曾任新北市獸醫師公會理事長。

其中，曾任新北市獸醫師公會理事長的駱清波，是從事新北市牧場防疫工作最久的獸醫，已逾三十年。從82年開始擔任林口農會獸醫，就從事豬、牛、雞等經濟動物診療及防疫工作。當時台北縣養豬超過16萬隻，每天要打豬瘟疫苗及為豬隻診療，忙得不可開交。

後來因日漸都市化及環保問題，豬隻減少到現在的5萬隻，他也離開農會自行開業。其他獸醫師多數轉型成為小動物獸醫師，只有他仍和其他5位特約獸醫師堅守畜牧防疫診療工作，開車穿梭各牧場替動物看診，並協助疫情訪視及豬丹毒等疫苗注射工作，長期擔任新北市畜牧特約獸醫，為新北市畜牧防疫工作貢獻良多。

新北市動保處長楊淑方表示，特約獸醫師是動物防疫體系中不可或缺的重要支柱，感謝6位特約獸醫師多年來對畜牧防疫工作的付出與堅守。未來將持續檢討並研議相關配套措施，強化特約獸醫制度，吸引更多年輕獸醫投入畜牧防疫行列，共同守護新北市畜牧產業永續發展及市民健康安全。

▲特約獸醫容傳璽協助疫情訪視。

▲特約獸醫邱壬癸協助疫情訪視。

▲特約獸醫師牧場檢診防疫最前線。