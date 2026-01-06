快訊／謝長廷今就任台日關係協會會長：盼再創台日關係高峰

▲謝長廷（左）宣布，他今日正式就任台灣日本關係協會會長。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

前駐日代表、總統府資政謝長廷6日宣布，他已正式就任台灣日本關係協會會長，感謝蘇嘉全會長和各位理監事過去3年多的努力和付出，打下了台日友好的堅固基礎，希望未來可以在外交部優秀同仁及各界先進的協助下再創台日關係高峰，並擴大成為世界和平的典範。



謝長廷6日在臉書宣布，他今天（6日）就任台灣日本關係協會會長，感謝蘇嘉全會長和各位理監事過去3年多的努力和付出，打下了台日友好的堅固基礎。一般認為，目前的台日關係是處在非常友好而且是善的循環的狀態，這要歸功於許多先進的無私奉獻。

謝長廷說，他很光榮接下會長這個位子，也在移交致詞時承諾，將來一定會在這個良好的基礎上，繼續向前邁進，讓台日友好昇華為共同體的關係，和平共同體也是繁榮共同體關係，盛衰安危與共，一安俱安，一危俱危，－榮俱榮，一衰俱衰，同時也要將善的循環，建構成更勒性、更具體可以承繼移轉的制度。

謝長廷表示，他曾擔任駐日大使8年多，對台日交流的現狀並不陌生，也了解問題和困難所在，希望未來可以在外交部優秀同仁及各界先進的協助下再創台日關係高峰，並擴大成為世界和平的典範。