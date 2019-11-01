郭家軍斷言：鐵桿郭、柯粉190萬　足以左右2020大選

▲高虹安。（圖／中評社）

圖文／中評社

2020大選，鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲幾乎不可能投入選戰。郭幕僚、永齡基金會顧問高虹安接受中評社訪問表示，郭、柯粉轉投蔡英文均大於國民黨2020大選參選人韓國瑜。估計約佔選舉人口10％的鐵桿郭、柯粉約190萬，在蔡英文、韓國瑜民調差距約12％左右下，選票的流動對選情勢必有舉足輕重影響。

高虹安為美國辛辛那提大學機械工程博士、大數據專家，曾獲得台灣產業創新獎之創新菁英獎。2018月5月進入鴻海集團，擔任過鴻海大數據辦公室主任，在郭台銘國民黨初選落敗後頻頻上政論節目，還與前高雄市觀光局長潘恆旭對嗆瞬間爆紅。

針對柯、郭粉流向，高虹安指出，透過一份蔡、韓、柯或郭民調，與一份只有蔡、韓民調，觀察兩份民調蔡、韓與不表態選民消長進行交叉分析，可推估柯粉有60％會轉投蔡、20％轉投韓、20％不投票；郭粉方面有44％轉投蔡、26％轉投韓、30％不投票。

進一步分析原因，高虹安認為，柯粉年輕支持者居多，許多年輕人是天然獨、天然綠，本來就對蔡英文、民進黨的支持度比較高。為何轉投韓國瑜？則跟柯文哲的心境很像，原本是支持蔡英文，但如同柯文哲開始批蔡英文一樣，可能因為民進黨初選被改變等原因也開始不喜歡蔡英文，且討厭蔡英文的程度高過於韓國瑜，因而轉投韓國瑜。

至於郭粉方面，高虹安指出，郭台銘的政治光譜本來就有泛藍，有郭粉轉投韓國瑜屬正常。轉投蔡則是生氣韓國瑜，為什麼國民黨初選民調結果無法反映真實民意，讓韓國瑜獲勝把選情變糟，因為討厭韓國瑜而投蔡英文。

郭、柯粉有多大的族群？高虹安解析，郭、柯粉高度重疊，在郭尚未宣布棄選前，郭、柯合作支持度穩定在25％左右，在郭宣布不選後，當時民調顯示郭棄選後不表態佔25％中10％，不表態者可視為較鐵的部分，台灣有1900萬選舉人口，其中10％約190萬可視為鐵郭、柯粉。

高虹安強調，現在蔡、韓的差距約在12％左右，在鐵郭、粉為10％下流動勢必對於選情產生影響，此外韓國瑜面對兩大挑戰為整合泛藍與爭取中間選民支持，整合泛藍郭是腳色之一，中間選民郭、柯更是重要的腳色，對於大選的影響是舉足輕重的。

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