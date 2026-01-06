　
    • 　
>
政治

民進黨拍板！　賴清德明宣布徵召「牙醫界劉寶傑」温世政戰南投縣長

▲▼民進黨徽。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

▲民進黨。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨積極備戰2026地方大選，民進黨明（6日）將召開民進黨縣市長提名南投記者會，由黨主席賴清德親自宣布，提名徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，為温世政首次在媒體面前亮相。據了解，不少民進黨內人士認為，温世政外型激似資深媒體人劉寶傑。

民進黨中央黨部明（7日）下午舉行中執會，並於會後召開民進黨縣市長提名南投記者會，由黨主席賴清德親自替温世政披上戰袍，對上現任國民黨籍南投縣長許淑華。

52歲的温世政出身於南投草屯，為台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士畢業，參加全國牙醫師國考榜首。

據了解，多名民進黨內人士私下也認為，温世政外型激似年輕時的劉寶傑。

黨內人士指出，温世政跟選宜蘭縣長參選人林國漳都是形象清新的代表，希望淡化政黨色彩後，能爭取更多中間選民支持。

至於地方派系是否同意該人選？該人士認為，媒體報導後，地方上也沒有聽到雜音，基本上是各派系都會支持的人選。

民進黨秘書長徐國勇上月底表示，他的目標就是希望在農曆年前確定提名人選，北桃有人討論，正在尋找最適當、能打勝仗的人。扣除初選區，民進黨目前仍有台北、桃園、花蓮和新竹縣市等地區未完成提名或徵詢。

▲劉寶傑被傳回歸引起關注。（圖／翻攝臉書）

▲資深媒體人劉寶傑。（圖／翻攝臉書）

▼民進黨南投縣長參選人温世政。（圖／翻攝自新北市牙醫師公會）

▲▼民進黨南投縣長參選人温世政。（圖／翻攝自新北市牙醫師公會）

01/04 全台詐欺最新數據

381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民進黨台南市長初選進入最後倒數階段，立法委員林俊憲6日傍晚前往永康區人潮最密集的尚青黃昏市場掃街拜票，逐攤向攤商與採買民眾請託致意，沿途親切互動、傾聽基層心聲。不少民眾主動表達支持與鼓勵，現場氣氛熱絡，林俊憲也把握初選前的每一分、每一秒，展現全力以赴的衝刺決心。

