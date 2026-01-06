中國海警今年首闖金門限制水域　海巡「一對一併航」強勢驅離

▲ 中國海警今年首度闖金門禁限水域遭海巡強勢驅離。(圖／金門海巡隊提供)

記者鄭逢時／金門報導

中國海警灰色地帶襲擾行動一直沒有停止，繼去（114）年12月底配合軍演侵入馬祖、金門烏坵周邊海域後，今（6）日再度對金門海域進行挑釁。海巡署金馬澎分署表示，今天下午第十二巡防區偵獲多艘中國海警船於金門周邊集結，立即啟動應變，派遣巡防艇前推部署，嚴密監控並執行驅離任務。

金門海巡隊指出，今日下午約14時許，雷達掌握中國海警船於金門南方外海分兩處集結，隨即預置兵力因應。15時10分，中國海警「14529」、「14609」、「14603」及「14533」等4艘船，採兩兩一組、由東西兩線同時進逼的方式，分別自烈嶼南方與料羅東方航入金門限制水域，企圖分散我方監控能量。

金門海巡隊巡防艇隨即採取「一對一」併航監控，全程緊迫盯防，並透過中、英文無線電廣播嚴正警告，要求對方立即轉向離開。在我方強勢應對下，中國海警船編隊最終於17時12分轉向，航離金門限制水域。

金馬澎分署強調，中國海警一週內接連侵擾金門海域，已嚴重影響區域穩定與海域秩序，海巡署予以嚴正譴責。面對冷氣團來襲、海象不佳等挑戰，海巡人員仍全天候維持高強度監偵與勤務，堅定捍衛國家主權與自由民主價值，請國人安心。