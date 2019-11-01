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蔡易餘力推嘉義幣　買阿里山高山茶不用擔心被洗產地

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▲▼蔡易餘在立法院舉辦「嘉義幣體驗記者會」（圖／蔡易餘辦公室提供）。

▲蔡易餘在立法院舉辦「嘉義幣體驗記者會」（圖／蔡易餘辦公室提供，下同）。

記者張乃文／綜合報導

立委蔡易餘1日與中華科技金融學會在立法院舉辦「嘉義幣體驗記者會」，並和嘉義縣政府、農會及文創商旅等知名店家共同宣布「嘉義幣」的發行，希望以小農出發，振興嘉義經濟循環。

蔡易餘、行政院政務委員龔明鑫等人上午在現場示範如何領取嘉義幣，也解釋嘉義幣設計理念，「嘉義經濟循環三部曲」，同時品嘗農民準備的阿里山高山冷泡茶。

蔡易餘表示，嘉義縣是一個標準的農業大縣，如何藉由新科技提昇並保護農民收益與促進嘉義縣的經濟增長，是許多農業縣市的共同問題與心聲。

蔡易餘提到，茶農心理最深的痛就是「阿里山茶的產量有限」，更別說是海拔1000米以上的阿里山高山茶。但市面上卻隨處都可見到宣稱是阿里山茶的產品，他們思考，要如何杜絕低價茶混充情形嚴重的「洗產地」現象？

▲▼蔡易餘在立法院舉辦「嘉義幣體驗記者會」（圖／蔡易餘辦公室提供）。

負責打造嘉義幣理念設計的中華科技金融學會學術秘書長沈大白表示，為了解決農民心中的痛並因應嘉義縣產業特性的高比例農業人口，學會因而量身訂做嘉義幣及茶葉生長與製程全程透明認證上鏈的「i農場平台」。

他解釋，藉由符合嘉義縣為農業大縣的產業特點之設計，以小農為出發作為嘉義縣的經濟增長與循環永續的種籽與起點，「嘉義價值」就在於「農業價值」，因而形成「嘉義經濟循環樂章3部曲」。

所謂的三部曲，包括「建立i農場、孕育經濟種籽」，重點是凸顯農業價值、保護農民收入增長；「嘉義幣在嘉義商家的散播及流通，鎖住嘉義經濟發展不外溢」形成循環經濟永續發展，以及「減值做公益、流向全透明」如未能挹注經濟增長，則減值轉贈公益、培育希望下一代。

龔明鑫表示，嘉義農業大縣，種茶的面積約為1800公頃，年產值超過22億，上鏈透明後產值可更提高。以政府的角度，如何用數位經濟的方式解決現有的問題，相信可以成功，拓展到全台灣。

▲▼蔡易餘在立法院舉辦「嘉義幣體驗記者會」（圖／蔡易餘辦公室提供）。

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