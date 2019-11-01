李旻蔚表態支持蔡英文還掛合照　柯文哲：沒有什麼矛盾

▲李旻蔚將代表民眾黨參選立委，卻掛出與總統蔡英文的合照。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨新北市議員李余典女兒李旻蔚，將代表台灣民眾黨參選新北市第三選區（三重）立委，挑戰民進黨現任立委余天；李旻蔚代表民眾黨參選，卻在文宣放了和總統蔡英文的合照，引起綠營支持者不滿。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲表示沒有意見，每個人有他的人情世故，如果是高嘉瑜的話他也會支持。

民進黨議員許家蓓1日總質詢時，問及李旻蔚看板掛上與蔡英文的合照一事，柯文哲表示，今天早上才看到該訊息。接著柯文哲聳了聳肩說，「沒有意見」，事先李旻蔚陣營有問過他，人活在世界上不是只有一個黨籍，每個人有他的人情世故、社會連結。

柯文哲表示，明白講，如果高嘉瑜的話他也支持，可是高嘉瑜一定說她支持蔡英文，「我不選的話，她（李旻蔚）根本沒有壓力，我如果有選她就有心理障礙」；柯說，2個總統候選人她支持蔡英文，而且有事先知會，都沒有意見。

至於會不會有黨紀處分？柯文哲反問，「這哪有什麼黨紀問題？」，接著重申，每個人都有每個人的人情世故，「如果今天我要選，黨要支持我；我又不選，她要支持誰，黨也沒有做什麼決議」，明白講，高嘉瑜一定說她支持蔡英文，但我一定替高嘉瑜幫忙，這也沒有什麼矛盾。





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