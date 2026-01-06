SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

▲從職籃回到校園！SBL狀元余祥平回饋母校銘傳國中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平，今（6日）返鄉前往母校基隆市立銘傳國中進行籃球教學指導，將職業賽場經驗回饋基層學子。市長謝國樑也親臨現場，與銘傳國中籃球小將們一同在全新升級的活動中心主場體驗SBL等級訓練，並頒發榮譽狀予余祥平，肯定其回饋母校、投入基層運動培育的實際行動。

謝國樑表示，余祥平選手返鄉指導學弟妹，不只是技術傳承，更展現對家鄉與下一代的責任感。市府長期重視校園運動發展，持續在運動人才培育與設施改善上投入資源，希望讓孩子們在安全、專業的環境中穩定成長。他也指出，市府自2025年起推動「基隆市政府獎勵運動優異國中畢業生升學本市公立高級中等學校獎學金實施計畫」，期盼透過制度支持，讓優秀選手願意留在基隆深耕、發展。

銘傳國中校長林世傑表示，感謝市府團隊長期支持校園運動發展，近兩年投入超過3,000萬元經費，完成活動中心漏水、壁癌、地板與空調等多項改善工程，全面提升訓練與使用品質。此次整修亦融入「主場識別」概念，打造銘傳國中專屬籃球主場氛圍，整體規格幾乎比照職籃場館，讓師生與選手都能在更好的環境中訓練與比賽。

林世傑也指出，銘傳國中籃球隊近年成績亮眼，去年女籃首度奪得聯賽冠軍，締造校史新頁；男籃則完成三連霸，並拿下六年內第五座冠軍，奠定聯賽王者地位，顯見完善訓練環境與制度對球隊發展的重要性。

黑鳶籃球隊總經理林冠綸表示，球隊秉持「在地連結、回饋基層」理念，自2025年10月起推動「基隆校園回饋計畫」，截至2025年12月，已完成前往國中、國小、高中及大專校院進行入校教學與交流共14場次，未來將持續與市府及學校合作，深化基隆基層籃球發展。

謝國樑最後強調，黑鳶籃球隊是目前各聯盟中最積極投入社區回饋、最用心照顧下一代、也最有愛的一支職業球隊，不只追求競技表現，更願意長期走進校園、陪伴孩子成長。市府也將持續與球隊、學校攜手合作，讓職業運動成為基隆孩子向上發展的重要力量，為城市培養更多健康、自信的年輕世代。