配眼鏡「破萬元是盤子嗎？」　一票人吵翻！視光系生解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

配眼鏡動輒破萬元，讓不少消費者懷疑是否被當「盤子」。一名網友發文分享，最近配了一副要價1.1萬元的眼鏡，由於過去在連鎖眼鏡行配，花費約6000元左右，這次價格明顯拉高，讓他越想越心痛。文章掀起熱烈回響，也釣出視光系專業網友解密。

一副眼鏡破萬元！他質疑「被當盤子了」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在Dcard提到，自己近視500度、散光250度，選擇odbo鈦金屬鏡框要價4000元，搭配Hoya折射率1.6鏡片7000元，全數為折扣後價格，總價仍超過萬元。

他表示，店家說因散光度數高，鏡片必須訂製；但實際拿到的鏡片，並沒有變色或抗藍光功能，只是一般透明片，「越想越覺得...是不是被當盤子了。」

一票網友點頭：上萬元配眼鏡+1

文章曝光後，釣出大票「萬元俱樂部」網友留言取暖。眾人紛紛回應，「眼鏡配到3萬，顆顆」、「我單鏡框就快2萬了」、「我配2萬6」、「我眼鏡配到3萬多，高度近視1400度，日牌鏡框加雙非球面鏡片」、「我也配一副1萬5到2萬5，後來怎麼配都不滿意就去雷射了」、「還好吧，眼睛這麼重要，能負擔就配好一點」。

更有網友指出，國內外的驚人價差，直言「有空去一趟日本，你會更訝異」、「我高度近視配日製鏡片加鏡框，台幣不到7千」、「難怪台灣眼鏡店不會倒」、「成本價1/20，古早想法是眼鏡不是消耗品，才會有這種定價」。

視光系專業分析：組合決定價位

針對「盤子」疑慮，視光學系網友指出，原PO選擇的「鈦金屬框」與「品牌訂製片」，在市價確實屬於正常區間。鈦金屬具備輕量與耐腐蝕特性，成本本就較高；而散光超過200度通常被歸類為「訂製片」，無法使用現成的庫存片，價格翻倍是常態。

他表示，若預算有限，只要鏡片改選台製品牌、鏡框捨棄鈦金屬改用一般膠框，金額通常可以砍半。然而，品牌鏡片如Hoya或蔡司，在光學鍍膜與抗汙性能上有其公定價值，原PO的入手價並未偏離行情。

最後，他建議，配鏡前應先確認自身度數是否屬於「庫存片」範圍，並多方比對不同品牌的折射率定價，才能在預算內做出最優選擇。

►網購日本雪具！帳單「填台灣地址」竟多噴500 隱藏版陷阱曝光

►赴韓旅遊「穿發熱褲仍凍傷！」 內行曝保命穿法：台灣人常穿錯

►台股破3萬點！一看APP秒關「還有人是綠的？」 大票人狂取暖