快訊／林飛帆4點呼籲：政府應就現有法律盡可能協助香港

▲黃之鋒。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

香港眾志秘書長黃之鋒應「光合基金會」邀請訪台，3日下午拜會民進黨中央黨部，民進黨副秘書長林飛帆也提出四點呼籲，強調政府應該就現有法預盡可能提供香港協助。

黃之鋒與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日上午9時許抵台，3人神色輕鬆，一路有說有笑，心情明顯相當放鬆。面對記者訪問，黃之鋒提出此次來台的3個目的，一是希望能夠跟台灣分享香港的情況，其次，是希望台灣可以有一個援助的機制，也希望聽聽台灣不同立委跟政黨的意見。

針對此次黃之鋒等人拜會，林飛帆整理出四點呼籲，第一、是香港問題就是人權問題、國際問題，台灣及民進黨作為民主國家、民主政黨，一定會提出必要的支持。第二、港府是否啟用緊急法已經不是啟不啟用的問題，港府恐怕已經有計畫的進行沒有緊急法的戒嚴狀態，呼籲台灣朋友對香港有更多關心。

第三、林飛帆呼籲中國大陸停止對台灣及香港社會的打壓，尤其是針對明年大選。最後，林飛帆也強調，香港朋友如果需要台灣的幫忙，政府應該就現有法律盡可能提供相關協助。

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