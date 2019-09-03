反對派爭「雙普選」　港澳辦：香港自古以來是中國領土

▲香港民眾先前抗議特首林鄭月娥與財政司司長陳保羅 。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

香港反送中示威者提出「五大訴求」，當中一項是要求重啟政改，落實「雙普選」。對此，大陸國務院港澳辦發言人楊光今（3日）指出，香港的普選制度必須始終堅持一個基本的原則，那就是必須符合香港的政治地位，也就是香港自古以來就是中國的領土」、是中華人民共和國不可分離的一部分。

港澳辦下午就香港局勢召開記者會，這也是一個多月來所舉辦的第四場記者會，在回答俄國塔斯社記者提問時，楊光做出上述回應。

他提到，2007年12月29日，全國人大常委會作出決定，明確2017年香港特別行政區行政長官可由普選產生，在行政長官普選產生以後，立法會全體議員可以實行由普選產生的辦法，自此確定「雙普選」的時間表。

▲港澳辦記者會談香港局勢。（圖／記者曾俊豪攝）

楊光表示，「8·31決定」所制定的普選制度，並不是反對派想要的普選制度，反對派要的是超出基本法和人大常委會有關決定，選出一個可以代表他們立場、不對中央政府負責的行政長官，從而為他們奪取香港的最高管治權鋪平道路，「能做到這一點，他們就稱之為真普選，做不到這一點，他們就誣之為假普選。」

他指出，香港的普選制度必須始終堅持一個基本原則，那就是符合香港的政治地位，當中包含「香港自古以來就是中國的領土」、「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」、「香港特別行政區是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。」等三句話。

楊光強調，上述三句話是香港有關法令中的第一句，結合起來後，清晰界定了香港的政治地位，其政治制度包括普選制度就必須服從和服務於這一政治地位。