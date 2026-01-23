　
政治

同意谷立言「自由非免費」　黃國昌：但花錢總該拿到武器吧？

▲▼民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表態，支持總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別條例，接著昨再表示，「自由不是免費的」，美國阻止侵略但不獨自承擔。對此，民眾黨團總召黃國昌今（23日）也表示認同，但他強調，台灣人民花這麼多錢去買軍購，總應該拿到吧？沒有拿到這些武器要怎麼提升國防戰力？是付錢就能提升國防戰力還是拿到武器才能？

針對AIT處長谷立言表達「自由不是免費」，黃國昌說，還是要表達，民眾黨對於長期以來台美關係的健康，以及對台灣彼此之間在文化、貿易乃至於各個層面上的交流，要表達感謝跟支持。

但黃國昌說，台灣是一個民主法治的國家，在一個民主體制內，怎麼尊重一個民主國家內部民主機制的運作，相信美國是一個傳統的老牌民主國家，對這件事情應該非常了解。

至於是否會有感受到美方暗示會期內預算與特別條例要過的壓力？黃國昌直言，「民眾黨立法院黨團會不會有什麼壓力？我可以很清楚跟大家講，完全不會有任何壓力」；黃說，他去華府一趟回來都沒有壓力了，怎麼可能因為這樣就會有任何壓力？

黃國昌強調，民眾黨負責任的對象是選民、是台灣、是台灣人民到底怎麼想、台灣人民最大的利益。

「至於谷立言説自由不是免費的，這句話說得當然沒有錯，這也是為什麼台灣人民花了這麼多錢去買軍購。」黃國昌強調，同時也要說的是，台灣人民花這麼多錢去買軍購，總應該拿到吧？沒有拿到這些武器要怎麼提升國防戰力？

黃國昌說，所以有個問題他問了非常久，「現在是到底台灣只要付錢就好，付完錢就提升台灣的國防戰力？還是要拿到武器才能提升台灣國防戰力？」

另外，黨版的軍購特別條例預計下周提出，黃國昌說，本來就有黨團版，這禮拜週末還會再進行一次內部諮詢會議，邀請陸海空軍專家共同參與。

但黃國昌提到，在提出時程上，還在等賴清德總統的回應，「因為卓榮泰一開始叫戰，然後自己又龜縮回去，所以我有邀請賴清德總統公開辯論，如果多數台灣人民認為賴清德講得有道理，民眾黨團8票，我以黨主席身份保證，支持行政院版」。

黃國昌說，但到目前為止，還沒聽到賴清德總統那邊的回應，賴清德總統或許可以先思考要不要爭取一下，透過公開辯論的方式，讓台灣人民一起做最後的裁判，這就是民主的精神，也是台灣民主的可貴。

更多新聞
更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中選會7被提名人拜會朝野黨團　游盈隆：盼獲跨黨派支持

中選會7被提名人拜會朝野黨團　游盈隆：盼獲跨黨派支持

行政院秘書長張惇涵今（23日）率7名中選會被提名人拜會朝野立院黨團，包含中選會主委被提名人游盈隆等人，由於游常砲轟綠營，外界也好奇民進黨團態度。黨團幹事長鍾佳濱表示，支持行政院提名。游盈隆受訪時則指出，希望可以得到跨黨派支持。張惇涵則表示，距離年底大選還有10個月左右，希望朝野理性討論。

認了60歲以上「輸到慘不忍睹」　黃國昌：會多和壯世代長輩溝通

認了60歲以上「輸到慘不忍睹」　黃國昌：會多和壯世代長輩溝通

呼應谷立言「自由不是免費」　徐國勇籲藍白做忠誠在野黨

呼應谷立言「自由不是免費」　徐國勇籲藍白做忠誠在野黨

各黨年終出爐！國民黨9年來首發年終最高0.5個月　綠白維持1.5個月

各黨年終出爐！國民黨9年來首發年終最高0.5個月　綠白維持1.5個月

藍白提案先過新興預算718億　張惇涵：若依法有效力就會執行

藍白提案先過新興預算718億　張惇涵：若依法有效力就會執行

