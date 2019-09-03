LIVE／黃之鋒受邀訪台　赴時力黨團會面徐永明、黃國昌

記者林銘翰／台北報導

香港眾志秘書長黃之鋒應「光合基金會」邀請3日上午訪台，下午先行至立法院拜會時代力量黨團，與時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌與立院黨團主任陳惠敏進行會談。黃之鋒與時力黨團下午2點召開記者會，就會談內容公開對外說明。

黃之鋒應「光合基金會」邀請訪台，先後拜會時代力量黨團、民進黨中央黨部，與民進黨主席卓榮泰等人進行閉門會議，晚間將前往台中，出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動。黃之鋒抵台後，提出本次訪台的三個目的，主要是想讓台灣了解香港目前狀況，並希望台灣人民能夠站出來力挺香港。

黃之鋒上月30日上午約7時30分前往海怡半島地鐵站途中，在街道突然被推上私家車被捕，並押往灣仔警察總部，一度影響他來台行程，而香港警方也證實以黃之鋒涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」以及「明知仍參與未經批准集結」3項罪名逮捕，所幸當天稍晚就交保獲釋，也讓3日的訪台行程如期舉行。

黃之鋒與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日上午9時許抵台，3人神色輕鬆，一路有說有笑，心情明顯相當放鬆。面對記者訪問，黃之鋒提出此次來台的3個目的，一是希望能夠跟台灣分享香港的情況，其次，是希望台灣可以有一個援助的機制，也希望聽聽台灣不同立委跟政黨的意見。

黃之鋒提到的第三個目的，是希望台灣民眾在10月1日時，能夠一起總動員支持香港，「因為我們同樣受到中共壓迫，是命運共同體，看不到一國兩制的未來，希望台灣人民能夠站出來」。

黃之鋒表示，「很多人說，今天香港，明天台灣，但我們的希望其實是，今天台灣，明天香港，希望香港可以早日成為一個有民主自由的地方」。

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