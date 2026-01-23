醉男月台惡搞伸手出閘門！捷運鳴笛緊急停車　士林警火速壓制

記者黃宥寧／台北報導

北市1名58歲陳姓男子昨（22）日晚間在捷運芝山站月台酒後違規，竟將手臂伸出閘門外，迫使進站列車緊急煞車，嚴重影響行車與乘客安全。蘭雅派出所獲報後迅速派員到場，強勢介入約制並依法裁罰，展現維護公共運輸秩序的強勢執法作為。

▲北市陳姓男子喝醉竟伸手逼停捷運，士林警強勢壓制開罰1萬 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，警方昨晚9時許接獲通報，芝山捷運站內有旅客出現危險行為，蘭雅派出所隨即調派警力前往處理。經了解，陳姓男子酒後搭乘捷運，於月台將手臂伸出閘門外，列車進站時列車長發現異狀並鳴笛警告，但陳男仍未配合，迫使列車緊急煞車，已明顯危害行車及乘客安全。

捷運站方依據《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款規定，認定陳男行為影響捷運行車安全，當場裁處新台幣1萬元罰鍰。陳男因酒後情緒激動，不滿裁罰而大聲咆哮，警方立即戒護並強勢約制，防止事態擴大，並持續安撫其情緒，待其情緒平穩後協助其安全離站。

士林分局強調，對於任何危害大眾運輸安全的行為，警方都將採取即時、強勢且依法究辦的作為，絕不寬貸。警方也呼籲民眾切勿酒後搭乘捷運或從事危險、違序行為，以免因一時失序影響公共安全，警方將持續加強巡守與取締，確保市民乘車安全無虞。