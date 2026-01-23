　
社會 社會焦點 保障人權

撞死物理奇才！惡男判18年出庭裝神弄鬼　法官怒：你根本沒病

▲清大博士生林仲桓2016年6月遭撞倒拖行70公尺慘死，肇事胡家瑞出庭。（圖／記者張曼蘋攝）

▲胡家瑞撞死清大博士生遭判刑18年定讞。（圖／ETtoday新聞雲資料照）。 

記者吳銘峯／台北報導

男子胡家瑞2016年6月深夜開著改裝車，闖紅燈撞死被稱為「物理奇才」的清大博士生林仲桓，胡男最後遭判刑18年定讞，已在獄中服刑。但他日前提出再審，高等法院22日開庭審理，胡男在法庭上行徑怪異、裝神弄鬼，法官最後被搞到抓狂，怒斥：「你根本沒病」直接宣布退庭，將胡還押監獄。

胡家瑞在2016年6月22日深夜，當時駕駛改裝車，行經新店區中興路與民權路口，胡男高速闖紅燈通過，撞上過馬路的林仲桓（32歲）。林男被捲入車底拖行70公尺，送醫不治身亡。胡男被逮時矢口否認犯罪，辯稱當時在車內聽音樂，根本不知道有撞到人，交保之後卻將死者的隨身筆電燒毀，丟進新店溪裡滅證。

檢方查出實情後，依照殺人罪對胡男提起公訴。法院審理時，胡男曾開庭嚴重遲到，還要父親牽著走入法庭，也不認殺人罪，辯稱當時車內音樂很大、隔熱紙又黑，「沒發現撞到人」。另外他也曾試圖在新店家中持槍自轟，又被警方查辦，他還向警方自稱因撞死人心情不佳想尋短。最後一二審法院均依殺人、槍砲等罪判刑18年，最高法院也於2019年2月間，駁回上訴定讞，胡家瑞被關進監獄裡。

但他入獄近7年，卻變得更加古怪。胡家瑞日前聲請再審，高等法院於22日開庭審理，提訊他表示意見。但胡男進入法庭後，卻不斷反覆話語，稱車子裡有「陳則維」、「王雅鈴」2人，自己只是扛罪的人。胡男要求法官傳車內2人作證，並說自己精神狀況不好，對於法官的提問，他都回「全忘了」。

胡男也質疑書記官的筆錄，挑三揀四，還一度裝傻問法官：「我為什麼要回去關？」法官罵：「難道要放你出去嗎？」胡男這時竟暴怒：「你知道我車禍前、車禍後在哪裡嗎？」批評法官沒有調查清楚。但法官也不客氣，叫胡男坐下，還叫他不要幽靈抗辯，法官更罵：「你根本沒病！」最後在胡男不斷騷擾胡搞下，法官宣布退庭，並將胡男還押監獄。

